المسحل: موضوع "كنو" بسيط وتم حله .. وأداؤنا غير مقنع أمام اليمن

أكد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن موضوع لاعب المنتخب الأول محمد كنو بسيط جدًا وانتهى، والمدرب أوضح من أول يوم في المعسكر أن سياسته هي الانضباط داخل وخارج الملعب وما حدث هو حالة عابرة اتخذ فيها المدرب قرارًا وبذلك يكون الموضوع قد انتهى.

وجاء حديث رئيس اتحاد القدم في مداخلة مع برنامج الديوانية الذي يبث على قناة KSA SPORTS.

وتابع في أنديتنا هناك سبعة لاعبين أجانب وهم مستمرون حتى نهاية الموسم الذي يتوافق مع نهاية المرحلة الأولى من التصفيات الآسيوية المزدوجة، لذلك لن نغير فجأة عدد اللاعبين الأجانب بسبب نقص المهاجمين المحليين، ومدرب المنتخب يعلم ذلك وعليه سيعمل على إيجاد الحلول المناسبة.

وأضاف مدرب المنتخب هيرفي رينارد يحمل سيرة جيدة فهو يعشق التحدي، وقد اتصل بي بعد المباراة يعتذر فيها عن النتيجة ووعد بمضاعفة الجهد، حيث سنجلس معه في الأيام القادمة، أما تجربة اللاعبين الأجانب مثل ما لها سلبيات أيضًا هناك إيجابيات، وقد يُسهمون في مضاعفة اللاعب السعودي لمستواه، وعددهم في الدوري يعطي اللاعب السعودي فرصة لمضاعفة الجهد.

وأوضح المسحل هناك لاعبون من دوري الأولى يشاركون في المنتخب الأولمبي، ولم نمنع المدرب من متابعة مباريات الدرجة الأولى، فهو متابع لروزنامة المسابقات كاملة وأيضًا لبعض لاعبي الدرجة الأولى.

وكشف أن نتيجة مباراة اليوم غير مرضية تمامًا لأي متابع، وقد انتهت وهي مباراة من أصل 8 مباريات ونحن لا نبحث عن مبررات، حيث أقفلنا ملف مباراة اليمن وفتحنا مباراتنا القادمة لكن علينا أن نركز على مباراتنا القادمة مع سنغافورة في العاشر من أكتوبر بالقصيم.