"الانضباط الآسيوي": عقوبة "رادعة" للاعب قطري بسبب "سوء السلوك" أمام الهلال

إيقاف 5 أشهر وتغريمه 5 آلاف دولار

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي، إيقاف مدافع نادي السد القطري، عبدالكريم حسن، لمدة 5 أشهر عن كافة المسابقات الآسيوية.

وتعرض المدافع القطري للإيقاف لفترة 5 أشهر، متضمنة الإيقاف في مباراة الفريق أمام الهلال السعودي بإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا الثلاثاء، بالإضافة لتغريمه 5 آلاف دولار.

وجاء الإيقاف بعد اعتداء حسن على حكم مباراة فريقه أمام الهلال قبل أسابيع، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وتهجم عبدالكريم حسن بطريقة عدائية على حكم اللقاء العماني أحمد الكاف، عقب حصوله على بطاقة صفراء بسبب احتكاك على لاعب الهلال.

وبدأ حسن بالتوجه تجاه الحكم الكاف، بعد إشهار البطاقة الصفراء، قبل أن يقترب منه كثيراً ويبدأ بالصراخ في وجهه، مما أجبر الكاف لإشهار البطاقة الحمراء.

ولن يشارك المدافع القطري في البطولات الآسيوية كافة، حتى 20 مارس المقبل.