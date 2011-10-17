النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الحزم والفيصلي "حبايب" .. في الجولة الثامنة من الدوري

تعادل فريق الحزم الأول لكرة القدم، ونظيره الفيصلي (سلبيًا) في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحزم بالرس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.


وبتلك النتيجة رفع الحزم رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر، خلف الفيصلي الذي يمتلك الرصيد النقطي ذاته، لكنه يتقدم بفارق الأهداف.

ويحل الحزم ضيفًا على ضمك الجمعة المقبل، في الجولة التاسعة من دوري المحترفين، فيما يستقبل الفيصلي نظيره التعاون.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الحزم والفيصلي "حبايب" .. في الجولة الثامنة من الدوري
سبق

تعادل فريق الحزم الأول لكرة القدم، ونظيره الفيصلي (سلبيًا) في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحزم بالرس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.


وبتلك النتيجة رفع الحزم رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر، خلف الفيصلي الذي يمتلك الرصيد النقطي ذاته، لكنه يتقدم بفارق الأهداف.

ويحل الحزم ضيفًا على ضمك الجمعة المقبل، في الجولة التاسعة من دوري المحترفين، فيما يستقبل الفيصلي نظيره التعاون.

17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443
08:52 PM

الحزم والفيصلي "حبايب" .. في الجولة الثامنة من الدوري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
530

تعادل فريق الحزم الأول لكرة القدم، ونظيره الفيصلي (سلبيًا) في المباراة التي جمعتهما على ملعب الحزم بالرس، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.


وبتلك النتيجة رفع الحزم رصيده إلى 10 نقاط في المركز العاشر، خلف الفيصلي الذي يمتلك الرصيد النقطي ذاته، لكنه يتقدم بفارق الأهداف.

ويحل الحزم ضيفًا على ضمك الجمعة المقبل، في الجولة التاسعة من دوري المحترفين، فيما يستقبل الفيصلي نظيره التعاون.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,571
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,928
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,700

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة