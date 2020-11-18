مبشراً سكان الرياض.. الحصيني: حالتان ممطرتان تشملان العاصمة الأسبوع المقبل

توقع رياحاً متوسطة على الشرقية وبين جدة ورابغ وشرق المرتفعات وعلى الشمالية

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبد العزيز الحصيني؛ اليوم الأربعاء، أمطاراً متفاوتة -بإذن الله- على أجزاءٍ من غرب الباحة وعسير وجازان.. متوقعاً رياحاً متوسطة على الشرقية وبين جدة ورابغ وشرق المرتفعات وعلى الشمالية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: "بشرى" متوقع الأسبوع المقبل -بإذن الله- أن تشمل الأمطار الرياض والتغيير وارد.

وتابع: هناك حالتان جويتان ممطرتان -بإذن الله- الأولى نهاية هذا الأسبوع، والأخرى الأسبوع الذي يليه، والتغيير وارد، لكن متفائلين وبعد صلاة #الاستسقاء يوم غد الخميس تكون التوقعات أفضل.