"روحاني": خسائر انخفاض تصدير النفط الإيراني بلغت 100 مليار دولار
أقر بصعوبة العيش دون علاقات مع دول العالم
ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (الأحد)، أن عائدات بلاده من صادرات النفط انخفضت من 120 إلى 20 مليار دولار، خلال السنوات الـ8 الأخيرة.
وأضاف في كلمة له خلال حفل انطلاق العام الدراسي الجديد في جامعات إيران، أن "بلاده تتعرض لعقوبات اقتصادية قل نظيرها في تاريخ العالم" حسب وصفه.
واعتبر الرئيس الإيراني أن هذا الانخفاض يظهر مدى الصعوبات التي يتعرض لها الإيرانيون، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وفي اعتراف بتأثير العزلة الدولية على بلاده، أقر بأن مواصلة العيش صعبة للغاية دون إقامة علاقات مع دول العالم.
الرئيس الإيراني
حسن روحاني
"روحاني": خسائر انخفاض تصدير النفط الإيراني بلغت 100 مليار دولار
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-13
ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (الأحد)، أن عائدات بلاده من صادرات النفط انخفضت من 120 إلى 20 مليار دولار، خلال السنوات الـ8 الأخيرة.
وأضاف في كلمة له خلال حفل انطلاق العام الدراسي الجديد في جامعات إيران، أن "بلاده تتعرض لعقوبات اقتصادية قل نظيرها في تاريخ العالم" حسب وصفه.
واعتبر الرئيس الإيراني أن هذا الانخفاض يظهر مدى الصعوبات التي يتعرض لها الإيرانيون، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وفي اعتراف بتأثير العزلة الدولية على بلاده، أقر بأن مواصلة العيش صعبة للغاية دون إقامة علاقات مع دول العالم.
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
07:02 PM
"روحاني": خسائر انخفاض تصدير النفط الإيراني بلغت 100 مليار دولار
أقر بصعوبة العيش دون علاقات مع دول العالم
ذكر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (الأحد)، أن عائدات بلاده من صادرات النفط انخفضت من 120 إلى 20 مليار دولار، خلال السنوات الـ8 الأخيرة.
وأضاف في كلمة له خلال حفل انطلاق العام الدراسي الجديد في جامعات إيران، أن "بلاده تتعرض لعقوبات اقتصادية قل نظيرها في تاريخ العالم" حسب وصفه.
واعتبر الرئيس الإيراني أن هذا الانخفاض يظهر مدى الصعوبات التي يتعرض لها الإيرانيون، وفقاً لـ"روسيا اليوم".
وفي اعتراف بتأثير العزلة الدولية على بلاده، أقر بأن مواصلة العيش صعبة للغاية دون إقامة علاقات مع دول العالم.