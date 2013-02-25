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البيت الأبيض: عندما تتعرض السعودية لهجوم سندافع عنها

"بايدن" أكد التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن سيادتها

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لديها علاقة منذ زمن طويل مع السعودية، وعندما تتعرض المملكة العربية السعودية لهجوم سندافع عنها، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من الشهر الحالي مواصلة دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات ميليشيات تدعمها طهران.

ومن جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية يوم 10 فبراير الحالي وقوف واشنطن مع الرياض. وقالت في تصريحات لـ"العربية" إنه "لدينا خيارات للتعامل مع الحوثيين، من بينها العقوبات".

وتابعت: "الحوثيون مسؤولون عن الهجمات التي تستهدف السعودية بدعم من إيران"، لافتة: "سنواصل الضغط على الحوثيين وطهران التي تقدم الدعم لهم، وسنبحث في آليات جديدة للتعامل معهم".

يُذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، كان أعلن يوم 10 فبراير الحالي، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها الدولي، مؤكدًا السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران. وأوضح التحالف أن الطائرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها نسخة من المسيرة الإيرانية "أبابيل تي".

وشدد التحالف على أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفًا أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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البيت الأبيض: عندما تتعرض السعودية لهجوم سندافع عنها
سبق

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لديها علاقة منذ زمن طويل مع السعودية، وعندما تتعرض المملكة العربية السعودية لهجوم سندافع عنها، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من الشهر الحالي مواصلة دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات ميليشيات تدعمها طهران.

ومن جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية يوم 10 فبراير الحالي وقوف واشنطن مع الرياض. وقالت في تصريحات لـ"العربية" إنه "لدينا خيارات للتعامل مع الحوثيين، من بينها العقوبات".

وتابعت: "الحوثيون مسؤولون عن الهجمات التي تستهدف السعودية بدعم من إيران"، لافتة: "سنواصل الضغط على الحوثيين وطهران التي تقدم الدعم لهم، وسنبحث في آليات جديدة للتعامل معهم".

يُذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، كان أعلن يوم 10 فبراير الحالي، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها الدولي، مؤكدًا السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران. وأوضح التحالف أن الطائرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها نسخة من المسيرة الإيرانية "أبابيل تي".

وشدد التحالف على أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفًا أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
11:14 PM

البيت الأبيض: عندما تتعرض السعودية لهجوم سندافع عنها

"بايدن" أكد التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن سيادتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لديها علاقة منذ زمن طويل مع السعودية، وعندما تتعرض المملكة العربية السعودية لهجوم سندافع عنها، وفق العربية نت.

وتفصيلاً، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق من الشهر الحالي مواصلة دعم السعودية في الدفاع عن سيادتها وأراضيها من تهديدات ميليشيات تدعمها طهران.

ومن جهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية يوم 10 فبراير الحالي وقوف واشنطن مع الرياض. وقالت في تصريحات لـ"العربية" إنه "لدينا خيارات للتعامل مع الحوثيين، من بينها العقوبات".

وتابعت: "الحوثيون مسؤولون عن الهجمات التي تستهدف السعودية بدعم من إيران"، لافتة: "سنواصل الضغط على الحوثيين وطهران التي تقدم الدعم لهم، وسنبحث في آليات جديدة للتعامل معهم".

يُذكر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، كان أعلن يوم 10 فبراير الحالي، عن اعتداء إرهابي نفذته ميليشيات الحوثي مستهدفة مطار أبها الدولي، مؤكدًا السيطرة على حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف الميليشيات المدعومة من إيران. وأوضح التحالف أن الطائرة المفخخة التي حاولت استهداف مطار أبها نسخة من المسيرة الإيرانية "أبابيل تي".

وشدد التحالف على أنه ستتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي، مضيفًا أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين جريمة حرب.

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