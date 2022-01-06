بعد 20 عامًا.. خرائط جوجل تقود لاعتقال أخطر عناصر المافيا الإيطالية

عضو بعصابة "ستيدا" بصقلية مُدان بالسجن مدى الحياة في جريمة قتل

ساعدت صورةُ شارعٍ على خرائط غوغل يظهر فيها رجل يُشبه واحدًا من أخطر عناصر عصابات المافيا في إيطاليا، الشرطةَ الإسبانية في إلقاء القبض عليه بعد أن ظل هاربًا لنحو 20 عامًا.

الخيط الأول الذي التقطته الشرطة الإسبانية كان صورة الرجل أمام متجر للفواكه لتبدأ التحقيق الأعمق وعمليات التتبع وصولًا للقبض على جيواتشينو جامينو.

وبعد تحقيق على مدى عامين وفق "سبوتنيك"، تم اختفاء أثر جيواتشينو جامينو (61 عامًا) في مدينة جالاباجار قرب العاصمة الإسبانية مدريد، التي كان يعيش فيها باسم مزيف.

وقال نيكولا ألتييرو، نائب مدير وحدة شرطة مكافحة عصابات المافيا في إيطاليا: "ساعدتنا الصورة في تأكيد نتائج التحقيق الذي كنا نُجريه بالطرق التقليدية".

وأضاف "ألتييرو" أن "جامينو" محتجز حاليًا في إسبانيا، وأن السلطات الإسبانية تأمل في إعادته لإيطاليا بنهاية فبراير المقبل.

يُذكر أن جيواتشينو جامينو، وهو عضو في عصابة المافيا "ستيدا" في مدينة صقلية الإيطالية، قد هرب من سجن ريبيبيا في روما عام 2002. وفي 2003 حُكم عليه بالسجن مدى الحياة؛ لإدانته بجريمة قتل وقعت قبل بضع سنوات.