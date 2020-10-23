النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اليونان تفرض حظر تجول ليلي في المناطق الأكثر تضررًا من "كورونا"

بداية من السبت الساعة 12:30 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم: إنّ بلاده ستفرض حظر تجول ليلي في المناطق الأكثر تضررًا من تفشي جائحة كوفيد-19، معلنًا فرض قيود على التنقل في عدة مناطق من البلاد بما فيها العاصمة أثينا.

وكانت السلطات اليونانية، قد أعلنت في وقت سابق تسجيل 882 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي ذروة جديدة، بعد تسجيل 865 إصابة أمس.

وقال ميتسوتاكيس: إنّ حظر التجول سيبدأ من الساعة 12:30 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا في المناطق التي تعد شديدة الخطورة وفي المناطق التي يكون من الضروري فيها رفع مستوى المراقبة بناء على تقييم للمخاطر من أربعة مستويات تضعه السلطات.

وسيجري تطبيق الإجراء ابتداءً من يوم السبت.

وقالت السلطات: إنه سُجِّل 15 وفاة جديدة اليوم ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 549 حالة وفاة.

فيروس كورونا الجديد اليونان

الرئيسية/ محطات

اعلان
اليونان تفرض حظر تجول ليلي في المناطق الأكثر تضررًا من "كورونا"
سبق

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم: إنّ بلاده ستفرض حظر تجول ليلي في المناطق الأكثر تضررًا من تفشي جائحة كوفيد-19، معلنًا فرض قيود على التنقل في عدة مناطق من البلاد بما فيها العاصمة أثينا.

وكانت السلطات اليونانية، قد أعلنت في وقت سابق تسجيل 882 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي ذروة جديدة، بعد تسجيل 865 إصابة أمس.

وقال ميتسوتاكيس: إنّ حظر التجول سيبدأ من الساعة 12:30 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا في المناطق التي تعد شديدة الخطورة وفي المناطق التي يكون من الضروري فيها رفع مستوى المراقبة بناء على تقييم للمخاطر من أربعة مستويات تضعه السلطات.

وسيجري تطبيق الإجراء ابتداءً من يوم السبت.

وقالت السلطات: إنه سُجِّل 15 وفاة جديدة اليوم ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 549 حالة وفاة.

23 أكتوبر 2020 - 6 ربيع الأول 1442
01:30 AM

اليونان تفرض حظر تجول ليلي في المناطق الأكثر تضررًا من "كورونا"

بداية من السبت الساعة 12:30 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أثينا
0
77

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم: إنّ بلاده ستفرض حظر تجول ليلي في المناطق الأكثر تضررًا من تفشي جائحة كوفيد-19، معلنًا فرض قيود على التنقل في عدة مناطق من البلاد بما فيها العاصمة أثينا.

وكانت السلطات اليونانية، قد أعلنت في وقت سابق تسجيل 882 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهي ذروة جديدة، بعد تسجيل 865 إصابة أمس.

وقال ميتسوتاكيس: إنّ حظر التجول سيبدأ من الساعة 12:30 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا في المناطق التي تعد شديدة الخطورة وفي المناطق التي يكون من الضروري فيها رفع مستوى المراقبة بناء على تقييم للمخاطر من أربعة مستويات تضعه السلطات.

وسيجري تطبيق الإجراء ابتداءً من يوم السبت.

وقالت السلطات: إنه سُجِّل 15 وفاة جديدة اليوم ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 549 حالة وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,152
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,624
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,327
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,611

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة