"رائد" يضيء منزل المهندس "بن دعمر"

رُزق المهندس محمد بن سعيد بن دعمر الغامدي، أحد منسوبي مديرية المياه بالمنطقة الشرقية، بمولود اتفق مع حرمه على تسميته «رائد».

جعله الله من مواليد السعادة، وأقرَّ به أعين والديه.