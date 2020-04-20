النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الدوري الصيني يستعد للانطلاق في نهاية يونيو

كان من المفترض أن ينطلق في 22 فبراير الماضي

أوضح هوانغ شينغهوا؛ الرئيس التنفيذي لنادي "قوانغتشو آر.آند.إف"، إن الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم يستعد للانطلاق في نهاية يونيو أو مطلع يوليو دون إجراء اختصار في المسابقة.

وكان من المفترض أن ينطلق الدوري في 22 فبراير، لكنه تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا التي أصابت أكثر من 2.33 مليون شخص وقتلت نحو 160 ألف شخص حول العالم.

ووفق "سكاي نيوز" أعلنت الصين، التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد قرب نهاية العام الماضي، إصابة أكثر من 82 ألف شخص ومقتل 4632.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن هوانغ؛ قوله يوم الأحد "بناءً على تقييم الموقف الحالي، فإن الموسم الجديد سيبدأ في نهاية يونيو أو مطلع يوليو".

ولم يعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم بعد عن موعد لانطلاق المسابقة في ظل وجود قيود على سفر الأجانب لمحاولة احتواء انتشار الفيروس.

الدوري الصيني

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
الدوري الصيني يستعد للانطلاق في نهاية يونيو
سبق

أوضح هوانغ شينغهوا؛ الرئيس التنفيذي لنادي "قوانغتشو آر.آند.إف"، إن الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم يستعد للانطلاق في نهاية يونيو أو مطلع يوليو دون إجراء اختصار في المسابقة.

وكان من المفترض أن ينطلق الدوري في 22 فبراير، لكنه تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا التي أصابت أكثر من 2.33 مليون شخص وقتلت نحو 160 ألف شخص حول العالم.

ووفق "سكاي نيوز" أعلنت الصين، التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد قرب نهاية العام الماضي، إصابة أكثر من 82 ألف شخص ومقتل 4632.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن هوانغ؛ قوله يوم الأحد "بناءً على تقييم الموقف الحالي، فإن الموسم الجديد سيبدأ في نهاية يونيو أو مطلع يوليو".

ولم يعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم بعد عن موعد لانطلاق المسابقة في ظل وجود قيود على سفر الأجانب لمحاولة احتواء انتشار الفيروس.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
09:59 AM

الدوري الصيني يستعد للانطلاق في نهاية يونيو

كان من المفترض أن ينطلق في 22 فبراير الماضي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,218

أوضح هوانغ شينغهوا؛ الرئيس التنفيذي لنادي "قوانغتشو آر.آند.إف"، إن الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم يستعد للانطلاق في نهاية يونيو أو مطلع يوليو دون إجراء اختصار في المسابقة.

وكان من المفترض أن ينطلق الدوري في 22 فبراير، لكنه تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا التي أصابت أكثر من 2.33 مليون شخص وقتلت نحو 160 ألف شخص حول العالم.

ووفق "سكاي نيوز" أعلنت الصين، التي ظهر فيها فيروس كورونا المستجد قرب نهاية العام الماضي، إصابة أكثر من 82 ألف شخص ومقتل 4632.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن هوانغ؛ قوله يوم الأحد "بناءً على تقييم الموقف الحالي، فإن الموسم الجديد سيبدأ في نهاية يونيو أو مطلع يوليو".

ولم يعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم بعد عن موعد لانطلاق المسابقة في ظل وجود قيود على سفر الأجانب لمحاولة احتواء انتشار الفيروس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,817
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,323
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,439

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة