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"الصحة": تسجيل 783 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 417 خلال الـ24 ساعة الماضية

غداً.. مدير تعليم المجمعة يدشّن مبادرة تقديم اللقاح لمنسوبي ومنسوبات التعليم

بالتعاون مع مستشفى الملك خالد.. وتهدف للاستعداد للعودة إلى الدراسة بانتظام

يُدشّن مدير إدارة التعليم بمحافظة المجمعة يوسف عبداللطيف الملحم؛ يوم غد الخميس ٢٦ شعبان ١٤٤٢هـ، مبادرة تقديم لقاح كورونا لمنسوبي تعليم المجمعة، بالتعاون مع مركز اللقاحات بمستشفى الملك خالد بالمجمعة، في مقر إدارة التعليم للرجال، وفي مجمع الإدارات النسائية للنساء.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال بتعليم المجمعة عوض بن صالح القحطاني، أن هذه المبادرة تأتي لتتماشى مع حرص حكومتنا الرشيدة وتتوافق مع توجيه وزير التعليم لأخذ اللقاحات قبل بدء العام الدراسي المقبل؛ وللعودة إلى الحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية.

إدارة التعليم بمحافظة المجمعة يوسف عبداللطيف الملحم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غداً.. مدير تعليم المجمعة يدشّن مبادرة تقديم اللقاح لمنسوبي ومنسوبات التعليم
سبق

يُدشّن مدير إدارة التعليم بمحافظة المجمعة يوسف عبداللطيف الملحم؛ يوم غد الخميس ٢٦ شعبان ١٤٤٢هـ، مبادرة تقديم لقاح كورونا لمنسوبي تعليم المجمعة، بالتعاون مع مركز اللقاحات بمستشفى الملك خالد بالمجمعة، في مقر إدارة التعليم للرجال، وفي مجمع الإدارات النسائية للنساء.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال بتعليم المجمعة عوض بن صالح القحطاني، أن هذه المبادرة تأتي لتتماشى مع حرص حكومتنا الرشيدة وتتوافق مع توجيه وزير التعليم لأخذ اللقاحات قبل بدء العام الدراسي المقبل؛ وللعودة إلى الحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
02:14 PM

غداً.. مدير تعليم المجمعة يدشّن مبادرة تقديم اللقاح لمنسوبي ومنسوبات التعليم

بالتعاون مع مستشفى الملك خالد.. وتهدف للاستعداد للعودة إلى الدراسة بانتظام

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فلاح الجوفان - المجمعة
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يُدشّن مدير إدارة التعليم بمحافظة المجمعة يوسف عبداللطيف الملحم؛ يوم غد الخميس ٢٦ شعبان ١٤٤٢هـ، مبادرة تقديم لقاح كورونا لمنسوبي تعليم المجمعة، بالتعاون مع مركز اللقاحات بمستشفى الملك خالد بالمجمعة، في مقر إدارة التعليم للرجال، وفي مجمع الإدارات النسائية للنساء.

وأوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال بتعليم المجمعة عوض بن صالح القحطاني، أن هذه المبادرة تأتي لتتماشى مع حرص حكومتنا الرشيدة وتتوافق مع توجيه وزير التعليم لأخذ اللقاحات قبل بدء العام الدراسي المقبل؛ وللعودة إلى الحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية.

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