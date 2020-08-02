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"الزعاق": درجة الحرارة بالسيارة تقريبية لا تعتمد إلا بعد تحركها بـ 20 دقيقة

قال: التباين بين المواقع الجغرافية جعلت العلماء يضعون اشتراطات لتحاكي الواقع

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أن مقياس درجات الحرارة في السيارات وضعت للتقريب وليست للتحقيق، وحتى تكون تقريبية، لا تؤخذ مباشرة، مع أول ركوب للسيارة، فالمعايير وضعت للسيارة المتحركة، وليست المتوقفة، بمعنى، أنك لا تعتمد على هذه القراءة إلا إذا تحركت السيارة لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.

وأضاف الدكتور الزعاق أن السبب في ذلك يعود لأن السيارة عندما تكون متوقفة تحبس الحرارة في داخلها، ويؤثر هذا على قراءة حساس السيارة، وكذلك لا تعتمد القراءة في حال زحام السيارات، وارتداد حركتها، والسبب هو أن حرارة ماكينات السيارات مع الزحام يؤثر على قراءة الحساس.

وقال الزعاق: التباين في درجات الحرارة بين المواقع الجغرافية جعلت العلماء يضعون اشتراطات حتى تكون درجات الحرارة المأخوذة تحاكي الواقع، من هذه الاشتراطات، أن يوضع مقياس درجات الحرارة داخل صندوق خشبي، وهذا الصندوق الخشبي مفتوح من جميع الجهات، وأن يكون مرتفعاً عن سطح الأرض، بمسافة لا تقل عن متر ونصف، وأن تكون الأرض المغروس فيها هذا المعيار أو هذا الصندوق مزروعة بالحشائش.

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"الزعاق": درجة الحرارة بالسيارة تقريبية لا تعتمد إلا بعد تحركها بـ 20 دقيقة
سبق

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أن مقياس درجات الحرارة في السيارات وضعت للتقريب وليست للتحقيق، وحتى تكون تقريبية، لا تؤخذ مباشرة، مع أول ركوب للسيارة، فالمعايير وضعت للسيارة المتحركة، وليست المتوقفة، بمعنى، أنك لا تعتمد على هذه القراءة إلا إذا تحركت السيارة لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.

وأضاف الدكتور الزعاق أن السبب في ذلك يعود لأن السيارة عندما تكون متوقفة تحبس الحرارة في داخلها، ويؤثر هذا على قراءة حساس السيارة، وكذلك لا تعتمد القراءة في حال زحام السيارات، وارتداد حركتها، والسبب هو أن حرارة ماكينات السيارات مع الزحام يؤثر على قراءة الحساس.

وقال الزعاق: التباين في درجات الحرارة بين المواقع الجغرافية جعلت العلماء يضعون اشتراطات حتى تكون درجات الحرارة المأخوذة تحاكي الواقع، من هذه الاشتراطات، أن يوضع مقياس درجات الحرارة داخل صندوق خشبي، وهذا الصندوق الخشبي مفتوح من جميع الجهات، وأن يكون مرتفعاً عن سطح الأرض، بمسافة لا تقل عن متر ونصف، وأن تكون الأرض المغروس فيها هذا المعيار أو هذا الصندوق مزروعة بالحشائش.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
03:12 PM

"الزعاق": درجة الحرارة بالسيارة تقريبية لا تعتمد إلا بعد تحركها بـ 20 دقيقة

قال: التباين بين المواقع الجغرافية جعلت العلماء يضعون اشتراطات لتحاكي الواقع

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
7,170

أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق أن مقياس درجات الحرارة في السيارات وضعت للتقريب وليست للتحقيق، وحتى تكون تقريبية، لا تؤخذ مباشرة، مع أول ركوب للسيارة، فالمعايير وضعت للسيارة المتحركة، وليست المتوقفة، بمعنى، أنك لا تعتمد على هذه القراءة إلا إذا تحركت السيارة لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.

وأضاف الدكتور الزعاق أن السبب في ذلك يعود لأن السيارة عندما تكون متوقفة تحبس الحرارة في داخلها، ويؤثر هذا على قراءة حساس السيارة، وكذلك لا تعتمد القراءة في حال زحام السيارات، وارتداد حركتها، والسبب هو أن حرارة ماكينات السيارات مع الزحام يؤثر على قراءة الحساس.

وقال الزعاق: التباين في درجات الحرارة بين المواقع الجغرافية جعلت العلماء يضعون اشتراطات حتى تكون درجات الحرارة المأخوذة تحاكي الواقع، من هذه الاشتراطات، أن يوضع مقياس درجات الحرارة داخل صندوق خشبي، وهذا الصندوق الخشبي مفتوح من جميع الجهات، وأن يكون مرتفعاً عن سطح الأرض، بمسافة لا تقل عن متر ونصف، وأن تكون الأرض المغروس فيها هذا المعيار أو هذا الصندوق مزروعة بالحشائش.

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