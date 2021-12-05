الهيئة العامة للمنافسة تعلن رفضها صفقة استحواذ شركة "دليفري هيرو" على "ذا شفز"

بعد دراسة سوق توصيل الأطعمة في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة عبر بيان رسمي اليوم، عن رفضها لعملية استحواذ (شركة دليفري هيرو) على (شركة ذا شفز)، حيث ينشط أطراف الصفقة في سوق توصيل الأطعمة.

وقامت الهيئة بدراسة سوق توصيل الأطعمة في المملكة العربية السعودية لمعرفة ما إذا كانت هذه الصفقة تثير مخاوف على المنافسة أم لا.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة سعد آل مسعود، أن دراسة الهيئة العامة للمنافسة خلصت إلى رفض الصفقة بسبب امتناع أطراف التركز الاقتصادي عن تقديم كامل البيانات والوثائق التي طلبتها الهيئة لفحص الصفقة وفقاً للمنهجية المقررة في نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والدليل الإرشادي لفحص التركز الاقتصادي؛ للوصول مع الأطراف عند اقتضاء الحاجة - بعد استيفاء البيانات- إلى المعالجات الممكنة للأضرار المحتملة على المنافسة من أجل إبقاء الصفقة ضمن المستويات المحققة للعدالة ورفاهية المستهلك في السوق المعني.