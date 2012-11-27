حول العالم... تعرّف على أبرز الأحداث الحزينة في عام 2020

منها وفاة السلطان قابوس والشيخ صباح الأحمد

شهد عام 2020 أحداثًا غريبة منها المؤلمة والحزينة، كرحيل شخصيات بارزة منها السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، والشيخ صباح الأحمد أمير الكويت، والرئيس المصري الأسبق، كما رحل العديد من المشاهير؛ آخرهم لاعب كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، وشهد ظهور فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 61 مليونًا، وأدى إلى وفاة أكثر من مليون شخص حول العالم.

فعلى الصعيد القيادي والسياسي شهد هذا العام وداع السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، والشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح أمير الكويت، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين، والرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وزعيم حزب الأمة القومي السوداني الصادق المهدي.

ورياضيًّا فقد شهد العالم وداع أسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا، عن عمر 60 عامًا، وأسطورة كرة السلة الأمريكي كوبيبريانت 41 عامًا في شهر مارس؛ في حين فقدت الساحة الفنية العالمية عددًا من الأسماء اللامعة كالممثل البريطاني شون كونري عن عمر ناهز 90 عامًا، والممثل الأمريكي كيرك دوغلاس عن عمر 103 أعوام، والممثل الهندي عرفان خان عن 53 عامًا.

ورحل عن الساحة الفنية المصرية الفنانة رجاء الجداوي 85 عامًا، والفنان محمود ياسين 79 عامًا، والفنانة شويكار 83 عامًا، والفنانة ناديا لطفي 83 عامًا، والفنان حسن حسني 83 عامًا؛ وفقًا لموقع "محتوى".

كذلك شهد عام 2020 وفاة مجموعة من المشاهير في مجالات مختلفة؛ منهم رجل الأعمال السعودي صالح كامل، وشقيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجل الأعمال روبرت ترامب، والشيخ محمد محمود الطبلاوي.