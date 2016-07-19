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شاهد .. إمارة مكة توثق مراسم رفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج

تحاط بالقماش الأبيض عبر 50 خياطًا يعملون من مصنع الكسوة

بث حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بتويتر مقطع فيديو يوثق تغطية مراسم رفع ثوب الكعبة استعدادًا لموسم الحج، عبر 50 خياطًا يعملون من مصنع الكسوة لرفع ثوب الكعبة المشرفة، كما يتم يوم عرفة يتم تبديل ثوب الكعبة كما جرت العادة.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ أسباب رفع ثوب الكعبة المشرفة، أنه يتم حماية وحفاظًا على نظافته وسلامته ومنع العبث به، وتعرضه لبعض الضرر كالتمزق بسبب تعلق الطائفين به، ولمنع بعض الحجاج المعتقدين ببركة الكسوة.

وجرت العادة السنوية على رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة في منتصف شهر ذي القعدة من كل عام قبيل موسم الحج.

وعن آلية الرفع؛ أكدت الرئاسة العامة أن رفع الكسوة بمقدار ثلاثة أمتار، وتحاط بقطع من القماش الأبيض، ويتم إعادة الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء موسم الحج.

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شاهد .. إمارة مكة توثق مراسم رفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
سبق

بث حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بتويتر مقطع فيديو يوثق تغطية مراسم رفع ثوب الكعبة استعدادًا لموسم الحج، عبر 50 خياطًا يعملون من مصنع الكسوة لرفع ثوب الكعبة المشرفة، كما يتم يوم عرفة يتم تبديل ثوب الكعبة كما جرت العادة.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ أسباب رفع ثوب الكعبة المشرفة، أنه يتم حماية وحفاظًا على نظافته وسلامته ومنع العبث به، وتعرضه لبعض الضرر كالتمزق بسبب تعلق الطائفين به، ولمنع بعض الحجاج المعتقدين ببركة الكسوة.

وجرت العادة السنوية على رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة في منتصف شهر ذي القعدة من كل عام قبيل موسم الحج.

وعن آلية الرفع؛ أكدت الرئاسة العامة أن رفع الكسوة بمقدار ثلاثة أمتار، وتحاط بقطع من القماش الأبيض، ويتم إعادة الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء موسم الحج.

19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440
01:03 AM

شاهد .. إمارة مكة توثق مراسم رفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج

تحاط بالقماش الأبيض عبر 50 خياطًا يعملون من مصنع الكسوة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
3,486

بث حساب إمارة منطقة مكة المكرمة بتويتر مقطع فيديو يوثق تغطية مراسم رفع ثوب الكعبة استعدادًا لموسم الحج، عبر 50 خياطًا يعملون من مصنع الكسوة لرفع ثوب الكعبة المشرفة، كما يتم يوم عرفة يتم تبديل ثوب الكعبة كما جرت العادة.

وأوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ أسباب رفع ثوب الكعبة المشرفة، أنه يتم حماية وحفاظًا على نظافته وسلامته ومنع العبث به، وتعرضه لبعض الضرر كالتمزق بسبب تعلق الطائفين به، ولمنع بعض الحجاج المعتقدين ببركة الكسوة.

وجرت العادة السنوية على رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة في منتصف شهر ذي القعدة من كل عام قبيل موسم الحج.

وعن آلية الرفع؛ أكدت الرئاسة العامة أن رفع الكسوة بمقدار ثلاثة أمتار، وتحاط بقطع من القماش الأبيض، ويتم إعادة الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء موسم الحج.

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