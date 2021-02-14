النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
صدر بحقهم أحكام نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى ٦٤ عاماً

النيابة العامة تطيح بتشكيل عصابي هرّب أموالاً وذهب إلى خارج المملكة

شاهد.. إسلامية نجران تنفذ 2016 جولة تفقدية خلال أسبوعين

لمتابعة البروتوكولات الصحية بمساجد وجوامع المنطقة

كشف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، عن تنفيذ 2016 جولة رقابية خلال الأسبوعين المنصرمين.

وتفقد المراقبون جميع مساجد وجوامع نجران ومحافظاتها، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك اتّساقًا مع توجيهات الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

من ناحيته قال مدير عام الفرع بمنطقة نجران الشيخ عبد الرحمن العصيمي: إن الفرق الميدانية ممثلة في مراقبي المساجد، نفذت 2016 جولة ميدانية خلال أسبوعين.

وأضاف أن ذلك للتأكد من مدى تطبيق هذه الاحترازات، سواء من منسوبي المساجد أو المصلين وتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامة، والتأكيد على مؤذني المساجد بفتح النوافذ ووضع علامات لوقوف المصلين والحرص على التقيد بوقت الأذان والإقامة المحدد.

ولفت إلى أن الفرع سيواصل الجولات الرقابية والمتابعة الدائمة، بالإضافة إلى تنفيذ عشرات البرامج الدعوية التوعوية عبر الوسائط الإلكترونية.

ونوه إلى تعاون المصلين ومنسوبي المساجد باتخاذ وسائل السلامة لتوقّي وباء كورونا، سائلًا المولى القدير أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يرفع هذه الغمة عن البلاد والعباد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. إسلامية نجران تنفذ 2016 جولة تفقدية خلال أسبوعين
سبق

كشف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، عن تنفيذ 2016 جولة رقابية خلال الأسبوعين المنصرمين.

وتفقد المراقبون جميع مساجد وجوامع نجران ومحافظاتها، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك اتّساقًا مع توجيهات الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

من ناحيته قال مدير عام الفرع بمنطقة نجران الشيخ عبد الرحمن العصيمي: إن الفرق الميدانية ممثلة في مراقبي المساجد، نفذت 2016 جولة ميدانية خلال أسبوعين.

وأضاف أن ذلك للتأكد من مدى تطبيق هذه الاحترازات، سواء من منسوبي المساجد أو المصلين وتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامة، والتأكيد على مؤذني المساجد بفتح النوافذ ووضع علامات لوقوف المصلين والحرص على التقيد بوقت الأذان والإقامة المحدد.

ولفت إلى أن الفرع سيواصل الجولات الرقابية والمتابعة الدائمة، بالإضافة إلى تنفيذ عشرات البرامج الدعوية التوعوية عبر الوسائط الإلكترونية.

ونوه إلى تعاون المصلين ومنسوبي المساجد باتخاذ وسائل السلامة لتوقّي وباء كورونا، سائلًا المولى القدير أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يرفع هذه الغمة عن البلاد والعباد.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
06:31 PM

شاهد.. إسلامية نجران تنفذ 2016 جولة تفقدية خلال أسبوعين

لمتابعة البروتوكولات الصحية بمساجد وجوامع المنطقة

A A A
عبدالله العنزي - نجران
0
523

كشف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، عن تنفيذ 2016 جولة رقابية خلال الأسبوعين المنصرمين.

وتفقد المراقبون جميع مساجد وجوامع نجران ومحافظاتها، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك اتّساقًا مع توجيهات الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

من ناحيته قال مدير عام الفرع بمنطقة نجران الشيخ عبد الرحمن العصيمي: إن الفرق الميدانية ممثلة في مراقبي المساجد، نفذت 2016 جولة ميدانية خلال أسبوعين.

وأضاف أن ذلك للتأكد من مدى تطبيق هذه الاحترازات، سواء من منسوبي المساجد أو المصلين وتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامة، والتأكيد على مؤذني المساجد بفتح النوافذ ووضع علامات لوقوف المصلين والحرص على التقيد بوقت الأذان والإقامة المحدد.

ولفت إلى أن الفرع سيواصل الجولات الرقابية والمتابعة الدائمة، بالإضافة إلى تنفيذ عشرات البرامج الدعوية التوعوية عبر الوسائط الإلكترونية.

ونوه إلى تعاون المصلين ومنسوبي المساجد باتخاذ وسائل السلامة لتوقّي وباء كورونا، سائلًا المولى القدير أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يرفع هذه الغمة عن البلاد والعباد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,086
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,506
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,782
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,473

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة