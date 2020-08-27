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التاسعة صباحاً.. "التعليم "تعدل موعد اليوم الدراسي عن بعد للمتوسط والثانوي

بدلاً من السابعة لظروف الطلاب والطالبات وأسرهم والمعلمين والمعلمات

أعلنت وزارة التعليم عن تعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر أنه مراعاة لظروف الطلاب والطالبات وأسرهم، والمعلمين والمعلمات؛ ‎#وزارة_التعليم توجه بتعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من السابعة مع تمنياتنا للجميع بعام دراسي موفق.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التاسعة صباحاً.. "التعليم "تعدل موعد اليوم الدراسي عن بعد للمتوسط والثانوي
سبق

أعلنت وزارة التعليم عن تعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر أنه مراعاة لظروف الطلاب والطالبات وأسرهم، والمعلمين والمعلمات؛ ‎#وزارة_التعليم توجه بتعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من السابعة مع تمنياتنا للجميع بعام دراسي موفق.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
07:57 PM
اخر تعديل
27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
08:56 PM

التاسعة صباحاً.. "التعليم "تعدل موعد اليوم الدراسي عن بعد للمتوسط والثانوي

بدلاً من السابعة لظروف الطلاب والطالبات وأسرهم والمعلمين والمعلمات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
9
17,956

أعلنت وزارة التعليم عن تعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر أنه مراعاة لظروف الطلاب والطالبات وأسرهم، والمعلمين والمعلمات؛ ‎#وزارة_التعليم توجه بتعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من السابعة مع تمنياتنا للجميع بعام دراسي موفق.

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