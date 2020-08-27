وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر أنه مراعاة لظروف الطلاب والطالبات وأسرهم، والمعلمين والمعلمات؛ ‎#وزارة_التعليم توجه بتعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من السابعة مع تمنياتنا للجميع بعام دراسي موفق.

أعلنت وزارة التعليم عن تعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

التاسعة صباحاً.. "التعليم "تعدل موعد اليوم الدراسي عن بعد للمتوسط والثانوي عبدالرزاق البجالي سبق 2020-08-27 أعلنت وزارة التعليم عن تعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية. وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر أنه مراعاة لظروف الطلاب والطالبات وأسرهم، والمعلمين والمعلمات؛ ‎#وزارة_التعليم توجه بتعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من السابعة مع تمنياتنا للجميع بعام دراسي موفق.

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 07:57 PM

اخر تعديل 27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442 08:56 PM

التاسعة صباحاً.. "التعليم "تعدل موعد اليوم الدراسي عن بعد للمتوسط والثانوي بدلاً من السابعة لظروف الطلاب والطالبات وأسرهم والمعلمين والمعلمات





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أعلنت وزارة التعليم عن تعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وقالت الوزارة عبر حسابها في تويتر أنه مراعاة لظروف الطلاب والطالبات وأسرهم، والمعلمين والمعلمات؛ ‎#وزارة_التعليم توجه بتعديل موعد بدء اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية ليكون الساعة التاسعة صباحاً بدلاً من السابعة مع تمنياتنا للجميع بعام دراسي موفق.