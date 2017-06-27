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"قيادة التحالف": تدمير طائرة مسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه نجران

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إن الدفاعات الجوية دمَّرت اليوم طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران.

وأوضحت قيادة التحالف أن ميليشيا الحوثي مستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية.

وأضافت: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك".

وأشارت قيادة التحالف إلى أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت المحاولات العدائية تجاه السعودية.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قيادة التحالف": تدمير طائرة مسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه نجران
سبق

قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إن الدفاعات الجوية دمَّرت اليوم طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران.

وأوضحت قيادة التحالف أن ميليشيا الحوثي مستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية.

وأضافت: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك".

وأشارت قيادة التحالف إلى أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت المحاولات العدائية تجاه السعودية.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
11:49 PM

"قيادة التحالف": تدمير طائرة مسيَّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه نجران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن إن الدفاعات الجوية دمَّرت اليوم طائرة مسيَّرة مفخخة، أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه نجران.

وأوضحت قيادة التحالف أن ميليشيا الحوثي مستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية.

وأضافت: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين، والتعامل مع التهديد الوشيك".

وأشارت قيادة التحالف إلى أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت المحاولات العدائية تجاه السعودية.

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