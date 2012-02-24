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ضحايا الطائرة الأوكرانية.. دعاوى قضائية تطارد حرس إيران ومرشدها

مستشار عائلات الضحايا: طهران عرضت تعويضات لإنهاء القضية

أكد مستشار عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن الأسر تقاضي الحرس الثوري الإيراني ومرشد إيران، علي خامنئي، أمام محكمة كندية، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، قال أردشير زارع زادة، رئيس المركز الدولي لحقوق الإنسان في تورونتو، لقناة "العربية" إن "المحكمة الكندية اقتنعت أن إيران تماطل في القضية".

وأضاف أن "نظام إيران عرض تعويضات مقابل إنهاء القضية"، مؤكدًا أن "كل أسرة قادرة على ملاحقة نظام إيران بشكل فردي"، لافتًا إلى أن "الأسر تريد معرفة الحقيقة ونظام إيران يخفيها".

وأوضح أن "إسقاط الطائرة عمل إرهابي تم تنفيذه عن عمد".

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ضحايا الطائرة الأوكرانية.. دعاوى قضائية تطارد حرس إيران ومرشدها
سبق

أكد مستشار عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن الأسر تقاضي الحرس الثوري الإيراني ومرشد إيران، علي خامنئي، أمام محكمة كندية، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، قال أردشير زارع زادة، رئيس المركز الدولي لحقوق الإنسان في تورونتو، لقناة "العربية" إن "المحكمة الكندية اقتنعت أن إيران تماطل في القضية".

وأضاف أن "نظام إيران عرض تعويضات مقابل إنهاء القضية"، مؤكدًا أن "كل أسرة قادرة على ملاحقة نظام إيران بشكل فردي"، لافتًا إلى أن "الأسر تريد معرفة الحقيقة ونظام إيران يخفيها".

وأوضح أن "إسقاط الطائرة عمل إرهابي تم تنفيذه عن عمد".

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
11:34 PM

ضحايا الطائرة الأوكرانية.. دعاوى قضائية تطارد حرس إيران ومرشدها

مستشار عائلات الضحايا: طهران عرضت تعويضات لإنهاء القضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مستشار عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن الأسر تقاضي الحرس الثوري الإيراني ومرشد إيران، علي خامنئي، أمام محكمة كندية، حسب العربية نت.

وتفصيلاً، قال أردشير زارع زادة، رئيس المركز الدولي لحقوق الإنسان في تورونتو، لقناة "العربية" إن "المحكمة الكندية اقتنعت أن إيران تماطل في القضية".

وأضاف أن "نظام إيران عرض تعويضات مقابل إنهاء القضية"، مؤكدًا أن "كل أسرة قادرة على ملاحقة نظام إيران بشكل فردي"، لافتًا إلى أن "الأسر تريد معرفة الحقيقة ونظام إيران يخفيها".

وأوضح أن "إسقاط الطائرة عمل إرهابي تم تنفيذه عن عمد".

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