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"صحة حائل" تُجري "7672" فحصاً مخبرياً للمتبرعين بالدم

بالإضافة إلى صرف "457" وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة

أجرى بنك الدم المركزي بصحة حائل خلال شهر أغسطس من هذا العام "7672" فحصاً مخبرياً للمتبرعين بالدم، وصرف "457" وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة، كما استقبل "299" متبرعاً بالدم، إضافة إلى تنفيذ حملتين للتبرع بالدم.

وأوضحت صحة حائل؛ أن بنك الدم المركزي يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الساعة الـ 7 مساءً، مشيرةً إلى أن البنك حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة وقام بتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.

صحة حائل وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة حائل" تُجري "7672" فحصاً مخبرياً للمتبرعين بالدم
سبق

أجرى بنك الدم المركزي بصحة حائل خلال شهر أغسطس من هذا العام "7672" فحصاً مخبرياً للمتبرعين بالدم، وصرف "457" وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة، كما استقبل "299" متبرعاً بالدم، إضافة إلى تنفيذ حملتين للتبرع بالدم.

وأوضحت صحة حائل؛ أن بنك الدم المركزي يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الساعة الـ 7 مساءً، مشيرةً إلى أن البنك حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة وقام بتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.

10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443
01:27 AM

"صحة حائل" تُجري "7672" فحصاً مخبرياً للمتبرعين بالدم

بالإضافة إلى صرف "457" وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة

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منصور الشلاقي - حائل
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أجرى بنك الدم المركزي بصحة حائل خلال شهر أغسطس من هذا العام "7672" فحصاً مخبرياً للمتبرعين بالدم، وصرف "457" وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة، كما استقبل "299" متبرعاً بالدم، إضافة إلى تنفيذ حملتين للتبرع بالدم.

وأوضحت صحة حائل؛ أن بنك الدم المركزي يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الساعة الـ 7 مساءً، مشيرةً إلى أن البنك حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة وقام بتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.

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