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النفط يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع.. "برنت" فوق الـ73 دولارًا

في ظل مخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية نتيجة أضرار الإعصار أيدا

صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى في أسبوع؛ محققة مكاسب للجلسة الثانية على التوالي في ظل مخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية نتيجة الأضرار الناجمة عن الإعصار إيدا وتوقعات بزيادة الطلب.

وارتفع خام برنت 48 سنتًا أو 0.7% إلى 73.40 دولارًا للبرميل؛ في حين زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط 49 سنتًا (0.7%) إلى 70.21 دولارًا للبرميل وفق "رويترز".

وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الخامان أعلى سعر لهما منذ الثالث من سبتمبر.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع.. "برنت" فوق الـ73 دولارًا
سبق

صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى في أسبوع؛ محققة مكاسب للجلسة الثانية على التوالي في ظل مخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية نتيجة الأضرار الناجمة عن الإعصار إيدا وتوقعات بزيادة الطلب.

وارتفع خام برنت 48 سنتًا أو 0.7% إلى 73.40 دولارًا للبرميل؛ في حين زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط 49 سنتًا (0.7%) إلى 70.21 دولارًا للبرميل وفق "رويترز".

وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الخامان أعلى سعر لهما منذ الثالث من سبتمبر.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
08:48 AM

النفط يصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع.. "برنت" فوق الـ73 دولارًا

في ظل مخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية نتيجة أضرار الإعصار أيدا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صعدت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى أعلى مستوى في أسبوع؛ محققة مكاسب للجلسة الثانية على التوالي في ظل مخاوف بشأن الإمدادات الأمريكية نتيجة الأضرار الناجمة عن الإعصار إيدا وتوقعات بزيادة الطلب.

وارتفع خام برنت 48 سنتًا أو 0.7% إلى 73.40 دولارًا للبرميل؛ في حين زاد سعر خام غرب تكساس الوسيط 49 سنتًا (0.7%) إلى 70.21 دولارًا للبرميل وفق "رويترز".

وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الخامان أعلى سعر لهما منذ الثالث من سبتمبر.

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