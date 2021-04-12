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"محافظ الأفلاج" يهنئ "العنزي" لتعيينه مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي

الْتقى محافظ الأفلاج المكلف صالح الرافع، في مكتبه اليوم الاثنين، المدير الجديد للمعهد الصناعي الثانوي بالأفلاج المهندس ثامر العنزي.

وهنّأ الرافع المهندس العنزي، على هذه الثقة وحثه على بذل الجهد في سبيل تعزيز مختلف الخدمات التعليمية والفنية المقدمة لأجيال المستقبل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم والبرامج التدريبية المقدمة للشباب.

وأعرب "العنزي" عن شكره لمحافظ الأفلاج المكلف على حُسن الاستقبال وتوجيهاته الحثيثة لكل ما يخدم المسيرة التعليمية في هذا الوطن الغالي.

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"محافظ الأفلاج" يهنئ "العنزي" لتعيينه مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي
سبق

الْتقى محافظ الأفلاج المكلف صالح الرافع، في مكتبه اليوم الاثنين، المدير الجديد للمعهد الصناعي الثانوي بالأفلاج المهندس ثامر العنزي.

وهنّأ الرافع المهندس العنزي، على هذه الثقة وحثه على بذل الجهد في سبيل تعزيز مختلف الخدمات التعليمية والفنية المقدمة لأجيال المستقبل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم والبرامج التدريبية المقدمة للشباب.

وأعرب "العنزي" عن شكره لمحافظ الأفلاج المكلف على حُسن الاستقبال وتوجيهاته الحثيثة لكل ما يخدم المسيرة التعليمية في هذا الوطن الغالي.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
12:24 PM
اخر تعديل
12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
01:15 PM

"محافظ الأفلاج" يهنئ "العنزي" لتعيينه مديرًا للمعهد الصناعي الثانوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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الْتقى محافظ الأفلاج المكلف صالح الرافع، في مكتبه اليوم الاثنين، المدير الجديد للمعهد الصناعي الثانوي بالأفلاج المهندس ثامر العنزي.

وهنّأ الرافع المهندس العنزي، على هذه الثقة وحثه على بذل الجهد في سبيل تعزيز مختلف الخدمات التعليمية والفنية المقدمة لأجيال المستقبل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم والبرامج التدريبية المقدمة للشباب.

وأعرب "العنزي" عن شكره لمحافظ الأفلاج المكلف على حُسن الاستقبال وتوجيهاته الحثيثة لكل ما يخدم المسيرة التعليمية في هذا الوطن الغالي.

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