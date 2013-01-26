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افتتاح أول عيادة لعلاج عيون الأطفال وتقويم الحَول بمستشفى المزاحمية

من خلال كوادر طبية متخصّصة عبر برامج الاستقطاب الدائم والطبيب الزائر

دشّنت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض، أول عيادة لتشخيص وعلاج عيون الأطفال بمستشفى المزاحمية العام.

وتهدف العيادة، وفق "صحة الرياض"، إلى تقديم خدمة تشخيص وعلاج عيون الأطفال، وتقويم الحَول، والعمليات الجراحية لفئة الأطفال، من خلال كوادر طبية متخصّصة عبر برامج الاستقطاب الدائم والطبيب الزائر، وبرامج الدعم الطبي المختلفة، مواكبةً لخطط وزارة الصحة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.

المديرية العامة للشئون الصحية الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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افتتاح أول عيادة لعلاج عيون الأطفال وتقويم الحَول بمستشفى المزاحمية
سبق

دشّنت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض، أول عيادة لتشخيص وعلاج عيون الأطفال بمستشفى المزاحمية العام.

وتهدف العيادة، وفق "صحة الرياض"، إلى تقديم خدمة تشخيص وعلاج عيون الأطفال، وتقويم الحَول، والعمليات الجراحية لفئة الأطفال، من خلال كوادر طبية متخصّصة عبر برامج الاستقطاب الدائم والطبيب الزائر، وبرامج الدعم الطبي المختلفة، مواكبةً لخطط وزارة الصحة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
12:40 PM

افتتاح أول عيادة لعلاج عيون الأطفال وتقويم الحَول بمستشفى المزاحمية

من خلال كوادر طبية متخصّصة عبر برامج الاستقطاب الدائم والطبيب الزائر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشّنت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض، أول عيادة لتشخيص وعلاج عيون الأطفال بمستشفى المزاحمية العام.

وتهدف العيادة، وفق "صحة الرياض"، إلى تقديم خدمة تشخيص وعلاج عيون الأطفال، وتقويم الحَول، والعمليات الجراحية لفئة الأطفال، من خلال كوادر طبية متخصّصة عبر برامج الاستقطاب الدائم والطبيب الزائر، وبرامج الدعم الطبي المختلفة، مواكبةً لخطط وزارة الصحة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.

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