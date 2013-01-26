افتتاح أول عيادة لعلاج عيون الأطفال وتقويم الحَول بمستشفى المزاحمية

من خلال كوادر طبية متخصّصة عبر برامج الاستقطاب الدائم والطبيب الزائر

دشّنت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الرياض، أول عيادة لتشخيص وعلاج عيون الأطفال بمستشفى المزاحمية العام.

وتهدف العيادة، وفق "صحة الرياض"، إلى تقديم خدمة تشخيص وعلاج عيون الأطفال، وتقويم الحَول، والعمليات الجراحية لفئة الأطفال، من خلال كوادر طبية متخصّصة عبر برامج الاستقطاب الدائم والطبيب الزائر، وبرامج الدعم الطبي المختلفة، مواكبةً لخطط وزارة الصحة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.