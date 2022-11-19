شرطة حائل تؤكّد ما نشرته "سبق" وتعلن الإطاحة بالشاب الذي دهس آخر متعمّداً

الشمري: مواطن بالعقد الثالث من العمر وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

أكّد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، ما نشرته "سبق"، أمس، حول القبض على الجاني الذي تعمّد دهس مواطن.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي بن فهيد الشمري؛ بأنه بالإشارة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرُّض شخص بأحد الأحياء السكنية بمدينة حائل لدهسٍ متعمّدٍ من مركبة؛ ما نتج عنه إصابته وهروب الجاني من الموقع، فقد تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي -بفضل من الله تعالى- من القبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأضاف: شرطة منطقة حائل إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.