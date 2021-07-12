يتلقى رجل الأعمال الشيخ حويمد العواد التهاني والتبريكات بمناسبة التمديد له نائباً لرئيس طائفة أصحاب معارض السيارات بجدة لفترة أربع سنوات قادمة.
العواد يتلقى التهاني للتمديد له نائباً لرئيس أصحاب معارض السيارات
يتلقى رجل الأعمال الشيخ حويمد العواد التهاني والتبريكات بمناسبة التمديد له نائباً لرئيس طائفة أصحاب معارض السيارات بجدة لفترة أربع سنوات قادمة.
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العواد يتلقى التهاني للتمديد له نائباً لرئيس أصحاب معارض السياراتصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-12
12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
09:24 PM
العواد يتلقى التهاني للتمديد له نائباً لرئيس أصحاب معارض السيارات
يتلقى رجل الأعمال الشيخ حويمد العواد التهاني والتبريكات بمناسبة التمديد له نائباً لرئيس طائفة أصحاب معارض السيارات بجدة لفترة أربع سنوات قادمة.
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