الصحة العالمية: معظم إصابات "أوميكرون" بسيطة ولا حاجة لـ"لقاح جديد"

المنظمة طالبت دول العالم بتكثيف الرصد الصحي للكشف المبكر عن المتحور

كشف مسؤول في منظمة الصحة العالمية أن بعض المؤشرات المبكرة تشير إلى أن معظم الإصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" بسيطة ولا توجد حالات خطيرة.

وأوضحت المنظمة أن حضانة متحور "أوميكرون" لا تختلف عن المتحورات السابقة لكورونا، مشيرةً إلى أن 24 دولة سجلت إصابات بمتحور "أوميكرون".

وقالت "الصحة العالمية": لا حاجة للقاح جديد ضد متحور "أوميكرون"، ويمكن إجراء تعديلات بسيطة للموجودة.

وطالبت المنظمة دول العالم بتكثيف الرصد الصحي للكشف المبكر عن المتحور "أوميكرون"، لافتةً إلى أن خطر متحورات كورونا يكمن في سرعتها بنشر العدوى.

وألمحت "الصحة العالمية" إلى أنه لا دلائل حتى الآن على تراجع فعالية اللقاحات أمام المتحور "أوميكرون".