النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصحة العالمية: معظم إصابات "أوميكرون" بسيطة ولا حاجة لـ"لقاح جديد"

المنظمة طالبت دول العالم بتكثيف الرصد الصحي للكشف المبكر عن المتحور

كشف مسؤول في منظمة الصحة العالمية أن بعض المؤشرات المبكرة تشير إلى أن معظم الإصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" بسيطة ولا توجد حالات خطيرة.

وأوضحت المنظمة أن حضانة متحور "أوميكرون" لا تختلف عن المتحورات السابقة لكورونا، مشيرةً إلى أن 24 دولة سجلت إصابات بمتحور "أوميكرون".

وقالت "الصحة العالمية": لا حاجة للقاح جديد ضد متحور "أوميكرون"، ويمكن إجراء تعديلات بسيطة للموجودة.

وطالبت المنظمة دول العالم بتكثيف الرصد الصحي للكشف المبكر عن المتحور "أوميكرون"، لافتةً إلى أن خطر متحورات كورونا يكمن في سرعتها بنشر العدوى.

وألمحت "الصحة العالمية" إلى أنه لا دلائل حتى الآن على تراجع فعالية اللقاحات أمام المتحور "أوميكرون".

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصحة العالمية: معظم إصابات "أوميكرون" بسيطة ولا حاجة لـ"لقاح جديد"
سبق

كشف مسؤول في منظمة الصحة العالمية أن بعض المؤشرات المبكرة تشير إلى أن معظم الإصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" بسيطة ولا توجد حالات خطيرة.

وأوضحت المنظمة أن حضانة متحور "أوميكرون" لا تختلف عن المتحورات السابقة لكورونا، مشيرةً إلى أن 24 دولة سجلت إصابات بمتحور "أوميكرون".

وقالت "الصحة العالمية": لا حاجة للقاح جديد ضد متحور "أوميكرون"، ويمكن إجراء تعديلات بسيطة للموجودة.

وطالبت المنظمة دول العالم بتكثيف الرصد الصحي للكشف المبكر عن المتحور "أوميكرون"، لافتةً إلى أن خطر متحورات كورونا يكمن في سرعتها بنشر العدوى.

وألمحت "الصحة العالمية" إلى أنه لا دلائل حتى الآن على تراجع فعالية اللقاحات أمام المتحور "أوميكرون".

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
04:00 PM

الصحة العالمية: معظم إصابات "أوميكرون" بسيطة ولا حاجة لـ"لقاح جديد"

المنظمة طالبت دول العالم بتكثيف الرصد الصحي للكشف المبكر عن المتحور

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
2,501

كشف مسؤول في منظمة الصحة العالمية أن بعض المؤشرات المبكرة تشير إلى أن معظم الإصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" بسيطة ولا توجد حالات خطيرة.

وأوضحت المنظمة أن حضانة متحور "أوميكرون" لا تختلف عن المتحورات السابقة لكورونا، مشيرةً إلى أن 24 دولة سجلت إصابات بمتحور "أوميكرون".

وقالت "الصحة العالمية": لا حاجة للقاح جديد ضد متحور "أوميكرون"، ويمكن إجراء تعديلات بسيطة للموجودة.

وطالبت المنظمة دول العالم بتكثيف الرصد الصحي للكشف المبكر عن المتحور "أوميكرون"، لافتةً إلى أن خطر متحورات كورونا يكمن في سرعتها بنشر العدوى.

وألمحت "الصحة العالمية" إلى أنه لا دلائل حتى الآن على تراجع فعالية اللقاحات أمام المتحور "أوميكرون".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,061
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,466
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,284
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,322

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة