"العقاري" يودع 590 مليون ريال لمستفيدي القرض المدعوم

خلال شهر مارس..العامودي: سنواصل الإيداع بشكل شهري

أعلن صندوق التنمية العقارية، عن إيداع 590 مليون ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر مارس 2019، منها

90 مليون ريال دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري، ونصف مليار ريال لمستفيدي مبادرة دعم العسكريين.

وأوضح الصندوق في بيان صحافي اليوم أن إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حسابات مستفيدي "التمويل العقاري المدعوم"، ومبادرة "القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة"، بلغت مليارين و713 مليون ريال، منذ بداية التحول وحتى مارس 2019.

وأكد أن إجمالي المبالغ المودعة في حسابات مستفيدي "التمويل العقاري المدعوم" منذ بداية برنامج القرض العقاري في يونيو 2017 وحتى مارس 2019، بلغت نحو 527 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي "القرض السكني المدعوم للعسكريين في الخدمة" نحو مليارين و185 مليون ريال، تقدم كقرض حسن يسدد بعد الانتهاء من سداد القرض الأساسي.

وأفاد صندوق التنمية العقارية، أن مبالغ الدعم التي أودعت في حسابات المستفيدين تؤكد على التزام الصندوق بدعم المواطن المستفيدين من القروض العقارية المدعومة، مشدداً على الحرص بالمضي قدمًا مع المستفيدين في خطواتهم نحو تملك المسكن الأول، حيث تصرف مبالغ الدعم مع نهاية كل شهر ميلادي، لضمان وصول المبلغ قبل خصم قسط التمويل من حسابه البنكي.

من جهته، أكّد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد بن محمد العمودي أن الصندوق سيواصل إيداع مبالغ الدعم في حسابات المستفيدين بشكل شهري حسب العقود الموقعة معهم، مشّدداً على استمرار صندوق التنمية العقارية في تقديم خدماته لجميع المستفيدين المسجلين في قوائمه، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم لتسريع الحصول على قروضهم العقارية والانتهاء من قوائم انتظار الصندوق قبل نهاية العام المقبل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لتوفير جميع السبل التي تمكن المواطنين من تملك المسكن الأول وتعزيزاً لأهداف برنامج الإسكان المتمثل في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 60% بحلول عام 2020 والوصول إلى 70% في عام 2030.

وأشار العمودي إلى أن فروع صندوق التنمية العقارية مستمرة في خدمة المواطنين طوال أيام الأسبوع، كما أنه يمكنهم التواصل مع المستشار العقاري، لتقديم الاستشارات

وتقديم الدعم اللازم، للمستفيدين، وذلك لمعرفة آلية الحصول على التمويل العقاري، والدعم الذي يتم إيداعه بشكل شهري للمستفيد، حيث تم تخصيص مركز العناية بالمستفيد 199090 للتواصل مع المستفيدين، والإجابة على استفساراتهم.

يذكر أن صندوق التنمية العقاري أعلن ضمن الدفعات السابقة لبرنامج "سكني" عن تخصيص أكثر من 285 ألف قرض عقاري مدعوم للمستفيدين المسجلين في قوائم الصندوق،

كما أطلق العديد من المبادرات خلال العامين الماضيين كخدمة "تعجيل الحصول على القرض العقاري" دون الحاجة للانتظار، وتصميم العديد من الحلول بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية تشمل شراء وحدة جاهزة من السوق، وكتحويل التمويل القائم إلى مدعوم، والبناء الذاتي، إضافة إلى مشاريع وزارة الإسكان الجاهزة، أو تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين