المسند: الكتلة الهوائية الباردة بدأت بالارتفاع التدريجي عن أجوائنا

قال: لا نستطيع القول إنها آخر الموجات فقد تتشكل أخرى خلال الشتاء

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن الكتلة الهوائية الباردة، بعد أن استقرت فوق أجواء #السعودية لبضعة أيام، تطبّعت بخصائصها الجوية، وبدأت بالارتفاع التدريجي من اليوم.

وأضاف: لا نستطيع القول إن هذه الموجة قارسة البرودة هي آخرُ الموجات الباردة في فصل الشتاء؛ فقد تتشكل أخرى خلال ما تبقى من فصل الشتاء.