النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1013 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2136 خلال الـ24 ساعة الماضية

شاهد.. ليلة حماسية تحت قبة "جدة" تَطير بـ"ليسنر" و"بيلير" إلى عرش المصارعة

نِزال نظّمته "الترفيه" ضم 7 مواجهات مختلفة للنجوم من أجل الحصول على اللقب

نظّمت الهيئة العامة للترفيه، ليلة السبت بجدة، تحت قبة "جدة سوبر دوم"، نزال المصارعة الحرة، ضمن أجواء التشويق والحماس غير المسبوقة؛ حيث احتفلت الجماهير السعودية بانتصار النجم "بروك ليسنر" في نزال "Elimination Chamber" للرجال، والنجمة "بيانكا بيلير" في نزال "Elimination Chamber" للنساء.

وقد تألف النزال الذي يقام لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، من 7 مواجهات مختلفة للنجوم؛ كان أبرزها نزال "Universal Championship" الذي حقق فيه "رومان رينز" فوزًا ساحقًا على قولدبرج، ونزال "Falls Count Anywhere" الذي حاز لقب بطله "درو ماكنتاير" عقب فوزه على "ريديك موس".

ويقوم نزال "Elimination Chamber" على مواجهة 6 نجوم بعضهم بعضًا، من أجل الحصول على اللقب؛ حيث يبدأ النزال بدخول نجمين إلى الحلبة؛ بينما ينتظر 4 نجوم في غرف معزولة، تفتح كل منها بالتدريج كل 5 دقائق حتى يدخل جميع النجوم، وينتهي النزال بفوز واحد فقط. وقد تصدر وسم النزال WWEChamber.

وقد تخلل العرض نزالات نسائية لألمع الأسماء في عالم WWE، من بينها: نزال "ناعومي" و"روندا روزي" ضد "شارلوت فلير" و"سونيا ديفيل"، والذي انتهى بفوز ناعومي وروندا، على الرغم من ربط إحدى يدي روندا خلف ظهرها، إضافة إلى نزال "ليتا" ضد "بيكي لينش" التي حازت لقب بطلة نزال Raw Women’s.

وقد شهد عرض "Elimination Chamber" تفاعلًا استثنائيًّا من الجماهير السعودية، التي شكّلت تنوعًا لافتًا، وكذلك الجماهير العالمية من خلف الشاشات؛ مما يبرهن على التزام الهيئة العامة للترفيه بتقديم فعاليات مشوقة بمقاييس عالمية، ترقى لذائقة الجمهور وتقام في أرض المملكة.

وكان موسم الرياض 2021م قد شهد بطولة WWE كراون جول ضمن فعالياته، وقد تغلب "رومان رينز" على "بروك ليسنر" وحافظ على لقبه في WWE يونيفرسال في العاصمة الرياض.

الهيئة العامة للترفيه جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. ليلة حماسية تحت قبة "جدة" تَطير بـ"ليسنر" و"بيلير" إلى عرش المصارعة
سبق

نظّمت الهيئة العامة للترفيه، ليلة السبت بجدة، تحت قبة "جدة سوبر دوم"، نزال المصارعة الحرة، ضمن أجواء التشويق والحماس غير المسبوقة؛ حيث احتفلت الجماهير السعودية بانتصار النجم "بروك ليسنر" في نزال "Elimination Chamber" للرجال، والنجمة "بيانكا بيلير" في نزال "Elimination Chamber" للنساء.

وقد تألف النزال الذي يقام لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، من 7 مواجهات مختلفة للنجوم؛ كان أبرزها نزال "Universal Championship" الذي حقق فيه "رومان رينز" فوزًا ساحقًا على قولدبرج، ونزال "Falls Count Anywhere" الذي حاز لقب بطله "درو ماكنتاير" عقب فوزه على "ريديك موس".

ويقوم نزال "Elimination Chamber" على مواجهة 6 نجوم بعضهم بعضًا، من أجل الحصول على اللقب؛ حيث يبدأ النزال بدخول نجمين إلى الحلبة؛ بينما ينتظر 4 نجوم في غرف معزولة، تفتح كل منها بالتدريج كل 5 دقائق حتى يدخل جميع النجوم، وينتهي النزال بفوز واحد فقط. وقد تصدر وسم النزال WWEChamber.

وقد تخلل العرض نزالات نسائية لألمع الأسماء في عالم WWE، من بينها: نزال "ناعومي" و"روندا روزي" ضد "شارلوت فلير" و"سونيا ديفيل"، والذي انتهى بفوز ناعومي وروندا، على الرغم من ربط إحدى يدي روندا خلف ظهرها، إضافة إلى نزال "ليتا" ضد "بيكي لينش" التي حازت لقب بطلة نزال Raw Women’s.

وقد شهد عرض "Elimination Chamber" تفاعلًا استثنائيًّا من الجماهير السعودية، التي شكّلت تنوعًا لافتًا، وكذلك الجماهير العالمية من خلف الشاشات؛ مما يبرهن على التزام الهيئة العامة للترفيه بتقديم فعاليات مشوقة بمقاييس عالمية، ترقى لذائقة الجمهور وتقام في أرض المملكة.

وكان موسم الرياض 2021م قد شهد بطولة WWE كراون جول ضمن فعالياته، وقد تغلب "رومان رينز" على "بروك ليسنر" وحافظ على لقبه في WWE يونيفرسال في العاصمة الرياض.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
10:15 AM

شاهد.. ليلة حماسية تحت قبة "جدة" تَطير بـ"ليسنر" و"بيلير" إلى عرش المصارعة

نِزال نظّمته "الترفيه" ضم 7 مواجهات مختلفة للنجوم من أجل الحصول على اللقب

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
3,854

نظّمت الهيئة العامة للترفيه، ليلة السبت بجدة، تحت قبة "جدة سوبر دوم"، نزال المصارعة الحرة، ضمن أجواء التشويق والحماس غير المسبوقة؛ حيث احتفلت الجماهير السعودية بانتصار النجم "بروك ليسنر" في نزال "Elimination Chamber" للرجال، والنجمة "بيانكا بيلير" في نزال "Elimination Chamber" للنساء.

وقد تألف النزال الذي يقام لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، من 7 مواجهات مختلفة للنجوم؛ كان أبرزها نزال "Universal Championship" الذي حقق فيه "رومان رينز" فوزًا ساحقًا على قولدبرج، ونزال "Falls Count Anywhere" الذي حاز لقب بطله "درو ماكنتاير" عقب فوزه على "ريديك موس".

ويقوم نزال "Elimination Chamber" على مواجهة 6 نجوم بعضهم بعضًا، من أجل الحصول على اللقب؛ حيث يبدأ النزال بدخول نجمين إلى الحلبة؛ بينما ينتظر 4 نجوم في غرف معزولة، تفتح كل منها بالتدريج كل 5 دقائق حتى يدخل جميع النجوم، وينتهي النزال بفوز واحد فقط. وقد تصدر وسم النزال WWEChamber.

وقد تخلل العرض نزالات نسائية لألمع الأسماء في عالم WWE، من بينها: نزال "ناعومي" و"روندا روزي" ضد "شارلوت فلير" و"سونيا ديفيل"، والذي انتهى بفوز ناعومي وروندا، على الرغم من ربط إحدى يدي روندا خلف ظهرها، إضافة إلى نزال "ليتا" ضد "بيكي لينش" التي حازت لقب بطلة نزال Raw Women’s.

وقد شهد عرض "Elimination Chamber" تفاعلًا استثنائيًّا من الجماهير السعودية، التي شكّلت تنوعًا لافتًا، وكذلك الجماهير العالمية من خلف الشاشات؛ مما يبرهن على التزام الهيئة العامة للترفيه بتقديم فعاليات مشوقة بمقاييس عالمية، ترقى لذائقة الجمهور وتقام في أرض المملكة.

وكان موسم الرياض 2021م قد شهد بطولة WWE كراون جول ضمن فعالياته، وقد تغلب "رومان رينز" على "بروك ليسنر" وحافظ على لقبه في WWE يونيفرسال في العاصمة الرياض.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,169
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,578
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,226
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,175

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

عمق تاريخي وثقل سياسي لوطننا العظيم

جمعان الكرت
اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

اليوم المطبوع على جبين كل مواطن سعودي!!

عبدالمحسن الحارثي
التدريب والتأهيل عملية متواصلة

التدريب والتأهيل عملية متواصلة

حواء القرني
هل أنت مدير استثنائي؟

هل أنت مدير استثنائي؟

حسن آل عمير
وهم التزام المسار

وهم التزام المسار

مها الجبر
الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

الميز التنافسية للباحة ومدى استثمارها

جمعان الكرت
المملكة والصدارة الدولية في التمور

المملكة والصدارة الدولية في التمور

ماجد البريكان
رسالة إلى ميّت..!!

رسالة إلى ميّت..!!

ساير المنيعي
الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

الاستثمار الواقعي في العالم الافتراضي

ماجد آل حسنه
سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة