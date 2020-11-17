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إيداع مليار و700 مليون ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي

الموارد البشرية: عن ربيع الآخر كما تضمنت المساعدات لأجل الغذاء

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ملياراً و700 مليون ريال، معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر.

وبيّنت الوزارة عبر حسابها في تويتر، أن المعاشات الضمانية الأساسية بلغت ملياراً و410 ملايين ريال، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192.388.056 ريالاً، فيما بلغت المساعدة النقدية لأجل الكهرباء 102.829.393 ريالاً.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إيداع مليار و700 مليون ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي
سبق

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ملياراً و700 مليون ريال، معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر.

وبيّنت الوزارة عبر حسابها في تويتر، أن المعاشات الضمانية الأساسية بلغت ملياراً و410 ملايين ريال، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192.388.056 ريالاً، فيما بلغت المساعدة النقدية لأجل الكهرباء 102.829.393 ريالاً.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
09:12 AM

إيداع مليار و700 مليون ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي

الموارد البشرية: عن ربيع الآخر كما تضمنت المساعدات لأجل الغذاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,032

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ملياراً و700 مليون ريال، معاشات ضمانية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لشهر ربيع الآخر.

وبيّنت الوزارة عبر حسابها في تويتر، أن المعاشات الضمانية الأساسية بلغت ملياراً و410 ملايين ريال، بينما بلغت المساعدات النقدية لأجل الغذاء 192.388.056 ريالاً، فيما بلغت المساعدة النقدية لأجل الكهرباء 102.829.393 ريالاً.

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