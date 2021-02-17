"أمانة عسير": "لسلامتنا نلتزم" تكثف حملاتها التوعوية والتثقيفة بالحدائق والمتنزهات

بهدف رفع الوعي بالتغييرات الاحترازية بين مرتاديها

ضمن جهودها المستمرة في مواجهة الفيروس تواصل أمانة منطقة عسير ممثلةً في الفرق المجتمعية مبادرة "لسلامتنا نلتزم"؛ بهدف رفع الوعي والتوعية والتوجيه بالالتزام بالاحترازات والتدابير الوقائية لمرتادي الحدائق والمتنزهات.

وقال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن الحملات التوعوية مستمرة منذ انطلاق المبادرة في عدة مواقع متنوعة بمشاركةِ الفرق التطوعية وفريق الأمانة التطوعي، وذلك بمباشرة ٨٠ متطوعًا ومتطوعة للحدائق والمتنزهات وتكثيف الجهود والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن الأمانة تواصل جهودها في مختلف القطاعات في مواجهة هذه الجائحة والعمل على منع انتشار الفيروس من خلال منظومة متكاملة من الأعمال الميدانية والرقابية والتطوعية التي من ضمنها تفعيل هذه المبادرة في الحدائق والمتنزهات، علاوةً على تفعيلها مسبقًا في المجمعات التجارية للإسهام والحد من انتشار الفيروس من خلال توعية المتسوقين بالإجراءات الاحترازية وتطبيق مفهوم التباعد الاجتماعي فعليّاً.

وأكد "الحميدي" أن مبادرة "لسلامتنا نلتزم" حققت نتائج وأصداء إيجابية من خلال نشر ثقافة الوعي بأخذ الاحتياطات اللازمة والتدابير الوقائية لتجنب الإصابة، مع ترسيخها صورة التباعد الاجتماعي والالتزم بالاحترازات الوقائية بلبس الكمامة والتعقيم الدائم للأيدي والبعد عن التجمعات؛ حفاظًا على صحة الجميع.

وأضاف أن المتطوعين والمتطوعات حرصوا على سلامة زوار ومرتادي المجمعات من خلال جهودهم التي تمثلت في تقديم النصائح والإرشادات والفرق الموجودة منذ فترة في عددٍ من المواقع والمجمعات بالمنطقة وحاليًّا في الحدائق والمتنزهات؛ وذلك لضمان استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ودُشنت المبادرة من قبلِ أمانة منطقة عسير؛ وهي مبادرة مجتمعية تطوعية لتوعيةِ وتثقيف أفراد المجتمع بأهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية لمُرتادي المنشآت والمراكز التجارية والحدائق والمتنزهات.