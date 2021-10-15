سعر برميل النفط الخام يرتفع ليصل إلى 84.75 دولار أمريكي للبرميل

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، اليوم، بمقدار 0.75 دولار أمريكي، أو ما يعادل 0.89 %؛ ليصل إلى 84.75 دولار أمريكي للبرميل.

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط للعقود الآجلة بمقدار 0.72 دولار؛ ما يعادل 0.89% إلى 82.03 دولار للبرميل.