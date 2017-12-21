النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "لتبقى" تتيح تحميل "تأكد" من إعلانات الطرق على مسافات بعيدة

لمساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة وبيانات "كفاءة الطاقة"

أتاحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، الفرصة لقائدي المركبات في الطرق العامة داخل المدن، أو المارة عبر الميادين، لتحميل برنامج تطبيق "تأكد" من على مسافات بعيدة، لمساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات "بطاقات كفاءة الطاقة"، وأهمية التطبيق لموثوقية السلعة فـ"النظرة ما تكفي" وحدها أو الإعجاب بالسلعة قبل شرائها.

قامت بتطوير التطبيق الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ويعمل بنظامَي (IOS) أو( ANDROID)، ويمكن تحميله مجاناً من متجرَي النظامَين، وعند عمله ستظهر عدة اختيارات رئيسة، وهي (علامة الجودة والأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات الإنارة وترشيد استهلاك المياه والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك).

وفي حال اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلاً في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "لتبقى" تتيح تحميل "تأكد" من إعلانات الطرق على مسافات بعيدة
سبق

أتاحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، الفرصة لقائدي المركبات في الطرق العامة داخل المدن، أو المارة عبر الميادين، لتحميل برنامج تطبيق "تأكد" من على مسافات بعيدة، لمساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات "بطاقات كفاءة الطاقة"، وأهمية التطبيق لموثوقية السلعة فـ"النظرة ما تكفي" وحدها أو الإعجاب بالسلعة قبل شرائها.

قامت بتطوير التطبيق الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ويعمل بنظامَي (IOS) أو( ANDROID)، ويمكن تحميله مجاناً من متجرَي النظامَين، وعند عمله ستظهر عدة اختيارات رئيسة، وهي (علامة الجودة والأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات الإنارة وترشيد استهلاك المياه والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك).

وفي حال اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلاً في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
10:48 AM

شاهد.. "لتبقى" تتيح تحميل "تأكد" من إعلانات الطرق على مسافات بعيدة

لمساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة وبيانات "كفاءة الطاقة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
860

أتاحت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى"، الفرصة لقائدي المركبات في الطرق العامة داخل المدن، أو المارة عبر الميادين، لتحميل برنامج تطبيق "تأكد" من على مسافات بعيدة، لمساعدة المستهلك في التحقق من سريان مفعول علامة الجودة السعودية، وصحة بيانات "بطاقات كفاءة الطاقة"، وأهمية التطبيق لموثوقية السلعة فـ"النظرة ما تكفي" وحدها أو الإعجاب بالسلعة قبل شرائها.

قامت بتطوير التطبيق الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ويعمل بنظامَي (IOS) أو( ANDROID)، ويمكن تحميله مجاناً من متجرَي النظامَين، وعند عمله ستظهر عدة اختيارات رئيسة، وهي (علامة الجودة والأجهزة الكهربائية والمركبات والإطارات الإنارة وترشيد استهلاك المياه والاستعلام عن المركبات المستوردة والبلاستيك).

وفي حال اختيار أي منها سيظهر على واجهة التطبيق مربع يتوسطه خط ويطلب منك توجيهه إلى رمز الاستجابة السريع (QR) في بطاقة كفاءة الطاقة في المنتج الذي ترغب في التأكد من صحة بياناته؛ فإذا كان المنتج مسجلاً في قاعدة بيانات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ستظهر معلومات المنتج على شاشة التطبيق مباشرة، ومن ثم يمكنك مطابقة البيانات مع الموجود على بطاقة التعريف على المنتج مباشرة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,757
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,906
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,536
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,450

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة