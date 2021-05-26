صورة تاريخية.. الملك سلمان يقود مركبة عسكرية

نشر الأكاديمي والمحلل السياسي خالد محمد باطرفي صورة على حسابه بـ"تويتر"، أثارت إعجاب الكثيرين، وانتقلت للتداول عبر تطبيق الواتساب بشكل واسع.
نشر الأكاديمي والمحلل السياسي خالد محمد باطرفي صورة على حسابه بـ"تويتر"، أثارت إعجاب الكثيرين، وانتقلت للتداول عبر تطبيق الواتساب بشكل واسع.
نشر الأكاديمي والمحلل السياسي خالد محمد باطرفي صورة على حسابه بـ"تويتر"، أثارت إعجاب الكثيرين، وانتقلت للتداول عبر تطبيق الواتساب بشكل واسع.
نشر الأكاديمي والمحلل السياسي خالد محمد باطرفي صورة على حسابه بـ"تويتر"، أثارت إعجاب الكثيرين، وانتقلت للتداول عبر تطبيق الواتساب بشكل واسع.