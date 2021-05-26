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صورة تاريخية.. الملك سلمان يقود مركبة عسكرية

أثارت إعجاب رواد التواصل وانتقلت للتداول عبر الـ"واتساب" بشكل واسع

نشر الأكاديمي والمحلل السياسي خالد محمد باطرفي صورة على حسابه بـ"تويتر"، أثارت إعجاب الكثيرين، وانتقلت للتداول عبر تطبيق الواتساب بشكل واسع.

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صورة تاريخية.. الملك سلمان يقود مركبة عسكرية
سبق

نشر الأكاديمي والمحلل السياسي خالد محمد باطرفي صورة على حسابه بـ"تويتر"، أثارت إعجاب الكثيرين، وانتقلت للتداول عبر تطبيق الواتساب بشكل واسع.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
01:02 AM
اخر تعديل
26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
02:30 AM

صورة تاريخية.. الملك سلمان يقود مركبة عسكرية

أثارت إعجاب رواد التواصل وانتقلت للتداول عبر الـ"واتساب" بشكل واسع

A A A
محمد المواسي - الرياض
3
15,348

نشر الأكاديمي والمحلل السياسي خالد محمد باطرفي صورة على حسابه بـ"تويتر"، أثارت إعجاب الكثيرين، وانتقلت للتداول عبر تطبيق الواتساب بشكل واسع.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,832
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,798
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,140
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,430

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