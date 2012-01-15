ولفت "قازنلي"؛ إلى أن المملكة، اليوم، تتأثر بالأمطار، وغداً أو بعد غد يبدأ تأثير دخول الكتلة الهوائية الباردة التي ستنخفض على أثرها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، خاصة في الأطراف الشمالية الغربية، ويبدأ تأثيرها على مناطق وسط المملكة كرياح شرقية إلى شمالية شرقية من مساء يوم الإثنين حتى فجر الثلاثاء، ويكون الانخفاض ملموساً في درجات الحرارة على منطقة الرياض.

اليوم أمطار وبعد غد دون الصفر.. تأثير "الكتلة الباردة" ونطاقها تكشفه "الأرصاد" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-15 أكّد محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عادل قازنلي؛ أن أجواء الشتاء بالمملكة تتميز بمرور المنخفضات الجوية من شرق البحر المتوسط، وتكون مصحوبة بجبهات هوائية باردة. ولفت "قازنلي"؛ إلى أن المملكة، اليوم، تتأثر بالأمطار، وغداً أو بعد غد يبدأ تأثير دخول الكتلة الهوائية الباردة التي ستنخفض على أثرها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، خاصة في الأطراف الشمالية الغربية، ويبدأ تأثيرها على مناطق وسط المملكة كرياح شرقية إلى شمالية شرقية من مساء يوم الإثنين حتى فجر الثلاثاء، ويكون الانخفاض ملموساً في درجات الحرارة على منطقة الرياض. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443 12:23 PM

اليوم أمطار وبعد غد دون الصفر.. تأثير "الكتلة الباردة" ونطاقها تكشفه "الأرصاد" "قازنلي": "منخفضات شرق المتوسط" وجبهات هوائية تميز أجواء الشتاء بالمملكة





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أكّد محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عادل قازنلي؛ أن أجواء الشتاء بالمملكة تتميز بمرور المنخفضات الجوية من شرق البحر المتوسط، وتكون مصحوبة بجبهات هوائية باردة.

ولفت "قازنلي"؛ إلى أن المملكة، اليوم، تتأثر بالأمطار، وغداً أو بعد غد يبدأ تأثير دخول الكتلة الهوائية الباردة التي ستنخفض على أثرها درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي، خاصة في الأطراف الشمالية الغربية، ويبدأ تأثيرها على مناطق وسط المملكة كرياح شرقية إلى شمالية شرقية من مساء يوم الإثنين حتى فجر الثلاثاء، ويكون الانخفاض ملموساً في درجات الحرارة على منطقة الرياض.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا