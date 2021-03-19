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‏بشكل مفاجئ.. تعطُّل الواتساب حول العالم يربك في أنظمة التشغيل

تسبَّب في انقطاع التواصل بين الملايين من مستخدمي التطبيق

حدث عُطل مفاجئ في تطبيق واتساب في أنحاء العالم منذ قليل ما تسبَّب في انقطاع التراسل بين ملايين مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل، سواء أندرويد أو iOS.

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‏بشكل مفاجئ.. تعطُّل الواتساب حول العالم يربك في أنظمة التشغيل
سبق

حدث عُطل مفاجئ في تطبيق واتساب في أنحاء العالم منذ قليل ما تسبَّب في انقطاع التراسل بين ملايين مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل، سواء أندرويد أو iOS.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
08:42 PM
اخر تعديل
19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
09:25 PM

‏بشكل مفاجئ.. تعطُّل الواتساب حول العالم يربك في أنظمة التشغيل

تسبَّب في انقطاع التواصل بين الملايين من مستخدمي التطبيق

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
5
3,126

حدث عُطل مفاجئ في تطبيق واتساب في أنحاء العالم منذ قليل ما تسبَّب في انقطاع التراسل بين ملايين مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل، سواء أندرويد أو iOS.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
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