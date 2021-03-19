حدث عُطل مفاجئ في تطبيق واتساب في أنحاء العالم منذ قليل ما تسبَّب في انقطاع التراسل بين ملايين مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل، سواء أندرويد أو iOS.
بشكل مفاجئ.. تعطُّل الواتساب حول العالم يربك في أنظمة التشغيل
تسبَّب في انقطاع التواصل بين الملايين من مستخدمي التطبيق
حدث عُطل مفاجئ في تطبيق واتساب في أنحاء العالم منذ قليل ما تسبَّب في انقطاع التراسل بين ملايين مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل، سواء أندرويد أو iOS.
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بشكل مفاجئ.. تعطُّل الواتساب حول العالم يربك في أنظمة التشغيلهادي العصيمي سبق 2021-03-19
حدث عُطل مفاجئ في تطبيق واتساب في أنحاء العالم منذ قليل ما تسبَّب في انقطاع التراسل بين ملايين مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل، سواء أندرويد أو iOS.
19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
08:42 PM
اخر تعديل
19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
09:25 PM
بشكل مفاجئ.. تعطُّل الواتساب حول العالم يربك في أنظمة التشغيل
تسبَّب في انقطاع التواصل بين الملايين من مستخدمي التطبيق
حدث عُطل مفاجئ في تطبيق واتساب في أنحاء العالم منذ قليل ما تسبَّب في انقطاع التراسل بين ملايين مستخدمي التطبيق على جميع أنظمة التشغيل، سواء أندرويد أو iOS.
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