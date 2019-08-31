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"البيئة" تطرح فرصة استثمارية لإنتاج تقاوي البطاطس

بـ85 مليون ريال.. بالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعي

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن عزمها طرح فرصة استثمارية لإنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها مخبرياً، للمهتمين من المؤسسات والمشاريع والشركات الزراعية والجمعيات، بتكاليف استثمارية تقدَّر بـ 85 مليون ريال، وذلك بالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعي.

وذكرت الوزارة أن هذه الفرصة الاستثمارية تأتي في إطار جهودها الرامية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، واستدامة سلاسل الإنتاج المحلي لمختلف المحاصيل الرئيسة المستهدفة بالمملكة، وتأمين أهم مستلزمات الإنتاج الضرورية لتحقيق الزيادة في الإنتاج المحلي اللازمة للأمن الغذائي.

وأفادت "البيئة" بأن هذه الخطوة ستسهم في توفير فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات وزيادة المحتوى المحلي.

وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل في هذا الشأن بمركز البذور والتقاوي في حي المصانع بمدينة الرياض، يوم الأربعاء 5/ 1/ 1441هـ الموافق 4/ 9/ 2019م، الساعة العاشرة صباحاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة" تطرح فرصة استثمارية لإنتاج تقاوي البطاطس
سبق

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن عزمها طرح فرصة استثمارية لإنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها مخبرياً، للمهتمين من المؤسسات والمشاريع والشركات الزراعية والجمعيات، بتكاليف استثمارية تقدَّر بـ 85 مليون ريال، وذلك بالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعي.

وذكرت الوزارة أن هذه الفرصة الاستثمارية تأتي في إطار جهودها الرامية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، واستدامة سلاسل الإنتاج المحلي لمختلف المحاصيل الرئيسة المستهدفة بالمملكة، وتأمين أهم مستلزمات الإنتاج الضرورية لتحقيق الزيادة في الإنتاج المحلي اللازمة للأمن الغذائي.

وأفادت "البيئة" بأن هذه الخطوة ستسهم في توفير فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات وزيادة المحتوى المحلي.

وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل في هذا الشأن بمركز البذور والتقاوي في حي المصانع بمدينة الرياض، يوم الأربعاء 5/ 1/ 1441هـ الموافق 4/ 9/ 2019م، الساعة العاشرة صباحاً.

31 أغسطس 2019 - 1 محرّم 1441
05:31 PM

"البيئة" تطرح فرصة استثمارية لإنتاج تقاوي البطاطس

بـ85 مليون ريال.. بالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن عزمها طرح فرصة استثمارية لإنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها مخبرياً، للمهتمين من المؤسسات والمشاريع والشركات الزراعية والجمعيات، بتكاليف استثمارية تقدَّر بـ 85 مليون ريال، وذلك بالتنسيق مع صندوق التنمية الزراعي.

وذكرت الوزارة أن هذه الفرصة الاستثمارية تأتي في إطار جهودها الرامية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، واستدامة سلاسل الإنتاج المحلي لمختلف المحاصيل الرئيسة المستهدفة بالمملكة، وتأمين أهم مستلزمات الإنتاج الضرورية لتحقيق الزيادة في الإنتاج المحلي اللازمة للأمن الغذائي.

وأفادت "البيئة" بأن هذه الخطوة ستسهم في توفير فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات وزيادة المحتوى المحلي.

وأشارت إلى أنه سيتم تنظيم ورشة عمل في هذا الشأن بمركز البذور والتقاوي في حي المصانع بمدينة الرياض، يوم الأربعاء 5/ 1/ 1441هـ الموافق 4/ 9/ 2019م، الساعة العاشرة صباحاً.

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