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"التجارة" تطلق فرعها الإلكتروني لتسهيل أعمال المراجعين

تتيح العديد من الخدمات التي كانت تستلزم سابقاً الحضور للفرع

تحت شعار "فرعنا صار إلكتروني"، أطلقت وزارة التجارة فرعها الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية؛ وذلك لتسهيل أعمال المراجعين والمستفيدين.
وأوضحت الوزارة أنه أصبح بإمكان المراجع من خلال الفرع الإلكتروني الحصول على العديد من الخدمات التي كانت تستلزم سابقاً الحضور للفرع بسهولة وبشكل إلكتروني بالكامل.
وكشفت عن أبرز الخدمات في الفرع الإلكتروني التي شملت: إصدار سجل تجاري للخليجيين، حجز اسم تجاري للخليجيين، حجز اسم تجاري لجهة حكومية، تعديل سجل تجاري لشركة مساهمة، وإصدار سجل تجاري فرعي لشركة مساهمة، نقل ملكية سجل تجاري لشخص متوفى، تجديد السجل التجاري لشركة مهنية أو مختلطة، شطب سجل تجاري رئيسي لشركة وطنية، شطب سجل تجاري فرعي لشركة، شطب سجل تجاري لمؤسسة لشخص متوفى، تحويل سجل شركة رئيسي إلى مؤسسة، تجديد سجل تجاري فرعي لشركة مساهمة.
تجديد سجل تجاري رئيسي لفرع شركة خليجية، تجديد سجل تجاري رئيسي لفرع شركة أجنبية، تجديد سجل تجاري، التحويل من فرع شركة إلى مؤسسة رئيسي - فرعي، وتحويل السجل من فرعي إلى رئيسي لمؤسسة لمواطني دول مجلس التعاون، شطب سجل تجاري رئيسي وتحويل الفرع لرئيسي لمؤسسة لسعودي.
وأكدت أن جميع الخدمات السابقة يتم تنفيذها وإنجازها عن طريق الفرع الإلكتروني، إضافةً إلى الخدمات الإلكترونية الأخرى.

وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التجارة" تطلق فرعها الإلكتروني لتسهيل أعمال المراجعين
سبق

تحت شعار "فرعنا صار إلكتروني"، أطلقت وزارة التجارة فرعها الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية؛ وذلك لتسهيل أعمال المراجعين والمستفيدين.
وأوضحت الوزارة أنه أصبح بإمكان المراجع من خلال الفرع الإلكتروني الحصول على العديد من الخدمات التي كانت تستلزم سابقاً الحضور للفرع بسهولة وبشكل إلكتروني بالكامل.
وكشفت عن أبرز الخدمات في الفرع الإلكتروني التي شملت: إصدار سجل تجاري للخليجيين، حجز اسم تجاري للخليجيين، حجز اسم تجاري لجهة حكومية، تعديل سجل تجاري لشركة مساهمة، وإصدار سجل تجاري فرعي لشركة مساهمة، نقل ملكية سجل تجاري لشخص متوفى، تجديد السجل التجاري لشركة مهنية أو مختلطة، شطب سجل تجاري رئيسي لشركة وطنية، شطب سجل تجاري فرعي لشركة، شطب سجل تجاري لمؤسسة لشخص متوفى، تحويل سجل شركة رئيسي إلى مؤسسة، تجديد سجل تجاري فرعي لشركة مساهمة.
تجديد سجل تجاري رئيسي لفرع شركة خليجية، تجديد سجل تجاري رئيسي لفرع شركة أجنبية، تجديد سجل تجاري، التحويل من فرع شركة إلى مؤسسة رئيسي - فرعي، وتحويل السجل من فرعي إلى رئيسي لمؤسسة لمواطني دول مجلس التعاون، شطب سجل تجاري رئيسي وتحويل الفرع لرئيسي لمؤسسة لسعودي.
وأكدت أن جميع الخدمات السابقة يتم تنفيذها وإنجازها عن طريق الفرع الإلكتروني، إضافةً إلى الخدمات الإلكترونية الأخرى.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
02:53 PM

"التجارة" تطلق فرعها الإلكتروني لتسهيل أعمال المراجعين

تتيح العديد من الخدمات التي كانت تستلزم سابقاً الحضور للفرع

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منصور الشلاقي - الرياض
0
992

تحت شعار "فرعنا صار إلكتروني"، أطلقت وزارة التجارة فرعها الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية؛ وذلك لتسهيل أعمال المراجعين والمستفيدين.
وأوضحت الوزارة أنه أصبح بإمكان المراجع من خلال الفرع الإلكتروني الحصول على العديد من الخدمات التي كانت تستلزم سابقاً الحضور للفرع بسهولة وبشكل إلكتروني بالكامل.
وكشفت عن أبرز الخدمات في الفرع الإلكتروني التي شملت: إصدار سجل تجاري للخليجيين، حجز اسم تجاري للخليجيين، حجز اسم تجاري لجهة حكومية، تعديل سجل تجاري لشركة مساهمة، وإصدار سجل تجاري فرعي لشركة مساهمة، نقل ملكية سجل تجاري لشخص متوفى، تجديد السجل التجاري لشركة مهنية أو مختلطة، شطب سجل تجاري رئيسي لشركة وطنية، شطب سجل تجاري فرعي لشركة، شطب سجل تجاري لمؤسسة لشخص متوفى، تحويل سجل شركة رئيسي إلى مؤسسة، تجديد سجل تجاري فرعي لشركة مساهمة.
تجديد سجل تجاري رئيسي لفرع شركة خليجية، تجديد سجل تجاري رئيسي لفرع شركة أجنبية، تجديد سجل تجاري، التحويل من فرع شركة إلى مؤسسة رئيسي - فرعي، وتحويل السجل من فرعي إلى رئيسي لمؤسسة لمواطني دول مجلس التعاون، شطب سجل تجاري رئيسي وتحويل الفرع لرئيسي لمؤسسة لسعودي.
وأكدت أن جميع الخدمات السابقة يتم تنفيذها وإنجازها عن طريق الفرع الإلكتروني، إضافةً إلى الخدمات الإلكترونية الأخرى.

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