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"غردي".. "تويتر" يتيح للمغردات العربيات مخاطبتهن بصيغة التأنيث

رشا فواخيري: لدينا خطط لإضافة ضمائر على لغة الملفات الشخصية

أطلق تويتر اليوم إعدادًا جديدًا "باللغة العربية بالصيغة المؤنثة"، يتيح التحدث إلى المغردات ومخاطبتهن بصيغة التأنيث. وقالت رشا فواخيري رئيسة قسم الاتصالات في شركة تويتر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "اليوم أطلقنا إعدادًا جديدًا للغة العربية بالصيغة المؤنثة. فيمكن بكل سهولة لأي امرأة في أي مكان بالعالم، تسجيل الدخول على تويتر، والذهاب للإعدادات والخصوصية ثم (تحدث اللغات) وتختار (العربية المؤنثة) للغة العرض".

وأضافت: "بعد تفعيل هذا الإعداد ستظهر الكلمات والنصوص على الموقع بالصيغة المؤنثة". ومضت قائلة "كمنصة مفتوحة.. هدفنا هو خدمة المحادثة العامة ولنحقق هذا الهدف يجب أن تعكس خدمتنا الأصوات التي تشكل هذه المحادثة بشكل أفضل". وقالت فواخيري: إن الشركة تعكف على مشروعات أخرى تتعلق بسبل مخاطبة مغرديها. ولديها خطط لإضافة ضمائر على لغة الملفات الشخصية يختار من بينها المستخدمون الكيفية التي يرغبون في مخاطبتهم بها.

وقبل اليوم كانت التعليمات على التطبيق باللغة العربية تظهر باستخدام كلمة "غرد". ومع تغيير الإعدادات تظهر الآن الصيغة المؤنثة للفعل "غردي". ويقول تويتر إنه أول موقع للتواصل الاجتماعي يدخل خيار "الصيغة العربية المؤنثة".

وقالت رشا فواخيري: "من خلال هذا التحديث نود أن نقوم بإعادة تشكيل الطريقة التي نخاطب بها المرأة العربية". وتابعت: "اللغة العربية من اللغات الرئيسية على خدمتنا.. ومثل كل التحديثات التي نطلقها؛ سنتطلع للحصول على تعليقات المغردين ونواصل تحديث الإعدادات وإطلاع الجميع على المستجدات". وقالت: إن شركة تويتر بدأت باللغة العربية، وربما تمتد المبادرة لتشمل لغات أخرى.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"غردي".. "تويتر" يتيح للمغردات العربيات مخاطبتهن بصيغة التأنيث
سبق

أطلق تويتر اليوم إعدادًا جديدًا "باللغة العربية بالصيغة المؤنثة"، يتيح التحدث إلى المغردات ومخاطبتهن بصيغة التأنيث. وقالت رشا فواخيري رئيسة قسم الاتصالات في شركة تويتر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "اليوم أطلقنا إعدادًا جديدًا للغة العربية بالصيغة المؤنثة. فيمكن بكل سهولة لأي امرأة في أي مكان بالعالم، تسجيل الدخول على تويتر، والذهاب للإعدادات والخصوصية ثم (تحدث اللغات) وتختار (العربية المؤنثة) للغة العرض".

وأضافت: "بعد تفعيل هذا الإعداد ستظهر الكلمات والنصوص على الموقع بالصيغة المؤنثة". ومضت قائلة "كمنصة مفتوحة.. هدفنا هو خدمة المحادثة العامة ولنحقق هذا الهدف يجب أن تعكس خدمتنا الأصوات التي تشكل هذه المحادثة بشكل أفضل". وقالت فواخيري: إن الشركة تعكف على مشروعات أخرى تتعلق بسبل مخاطبة مغرديها. ولديها خطط لإضافة ضمائر على لغة الملفات الشخصية يختار من بينها المستخدمون الكيفية التي يرغبون في مخاطبتهم بها.

وقبل اليوم كانت التعليمات على التطبيق باللغة العربية تظهر باستخدام كلمة "غرد". ومع تغيير الإعدادات تظهر الآن الصيغة المؤنثة للفعل "غردي". ويقول تويتر إنه أول موقع للتواصل الاجتماعي يدخل خيار "الصيغة العربية المؤنثة".

وقالت رشا فواخيري: "من خلال هذا التحديث نود أن نقوم بإعادة تشكيل الطريقة التي نخاطب بها المرأة العربية". وتابعت: "اللغة العربية من اللغات الرئيسية على خدمتنا.. ومثل كل التحديثات التي نطلقها؛ سنتطلع للحصول على تعليقات المغردين ونواصل تحديث الإعدادات وإطلاع الجميع على المستجدات". وقالت: إن شركة تويتر بدأت باللغة العربية، وربما تمتد المبادرة لتشمل لغات أخرى.

15 يونيو 2021 - 5 ذو القعدة 1442
12:27 PM

"غردي".. "تويتر" يتيح للمغردات العربيات مخاطبتهن بصيغة التأنيث

رشا فواخيري: لدينا خطط لإضافة ضمائر على لغة الملفات الشخصية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلق تويتر اليوم إعدادًا جديدًا "باللغة العربية بالصيغة المؤنثة"، يتيح التحدث إلى المغردات ومخاطبتهن بصيغة التأنيث. وقالت رشا فواخيري رئيسة قسم الاتصالات في شركة تويتر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "اليوم أطلقنا إعدادًا جديدًا للغة العربية بالصيغة المؤنثة. فيمكن بكل سهولة لأي امرأة في أي مكان بالعالم، تسجيل الدخول على تويتر، والذهاب للإعدادات والخصوصية ثم (تحدث اللغات) وتختار (العربية المؤنثة) للغة العرض".

وأضافت: "بعد تفعيل هذا الإعداد ستظهر الكلمات والنصوص على الموقع بالصيغة المؤنثة". ومضت قائلة "كمنصة مفتوحة.. هدفنا هو خدمة المحادثة العامة ولنحقق هذا الهدف يجب أن تعكس خدمتنا الأصوات التي تشكل هذه المحادثة بشكل أفضل". وقالت فواخيري: إن الشركة تعكف على مشروعات أخرى تتعلق بسبل مخاطبة مغرديها. ولديها خطط لإضافة ضمائر على لغة الملفات الشخصية يختار من بينها المستخدمون الكيفية التي يرغبون في مخاطبتهم بها.

وقبل اليوم كانت التعليمات على التطبيق باللغة العربية تظهر باستخدام كلمة "غرد". ومع تغيير الإعدادات تظهر الآن الصيغة المؤنثة للفعل "غردي". ويقول تويتر إنه أول موقع للتواصل الاجتماعي يدخل خيار "الصيغة العربية المؤنثة".

وقالت رشا فواخيري: "من خلال هذا التحديث نود أن نقوم بإعادة تشكيل الطريقة التي نخاطب بها المرأة العربية". وتابعت: "اللغة العربية من اللغات الرئيسية على خدمتنا.. ومثل كل التحديثات التي نطلقها؛ سنتطلع للحصول على تعليقات المغردين ونواصل تحديث الإعدادات وإطلاع الجميع على المستجدات". وقالت: إن شركة تويتر بدأت باللغة العربية، وربما تمتد المبادرة لتشمل لغات أخرى.

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