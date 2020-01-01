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الانضباط تُغرم الهلال والأهلي والشباب والحزم.. ولاعب الوحدة  داسيلفا

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ستة قرارات انضباطية على النحو التالي:

إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال نتيجة قيام جماهيره بقذف عدد (7) علب مياه تجاه الملعب، وذلك بعد نهاية المباراة أمام فريق الحزم.

إلزام نادي الحزم بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال نتيجة قيام جماهيره بقذف عدد (2) علب مياه تجاه الملعب، وذلك بعد نهاية المباراة أمام الهلال.

إلزام نادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها (33.750) ثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً نتيجة تأخر دخول لاعبي فريقه إلى أرض الملعب أمام الشباب مما تسبب في تأخر بدء المباراة دقيقة و21 ثانية.

إلزام نادي شباب بدفع غرامة مالية قدرها (15.000) خمسة عشر ألف ريال نتيجة تأخر دخول لاعبي فريقه إلى أرض الملعب أمام الأهلي لمدة دقيقة مما تسبب في تأخر بدء المباراة دقيقة و21 ثانية.

إلزام نادي الشباب بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال نتيجة قيام جمهوره بقذف عدد (6) عصي بلاستيكية باتجاه لاعبي الفريق المنافس، وذلك بعد نهاية المباراة أمام الأهلي.

إلزام لاعب فريق نادي الوحدة انسليمو داسيلفا بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال نتيجة دخوله إلى غرف تبديل الملابس واسمه غير مسجل في كشف المباراة الرسمي، وذلك بعد نهاية المباراة أمام الفيصلي.

الاتحاد السعودي لكرة القدم لجنة الانضباط والأخلاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الانضباط تُغرم الهلال والأهلي والشباب والحزم.. ولاعب الوحدة  داسيلفا
سبق

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ستة قرارات انضباطية على النحو التالي:

إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال نتيجة قيام جماهيره بقذف عدد (7) علب مياه تجاه الملعب، وذلك بعد نهاية المباراة أمام فريق الحزم.

إلزام نادي الحزم بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال نتيجة قيام جماهيره بقذف عدد (2) علب مياه تجاه الملعب، وذلك بعد نهاية المباراة أمام الهلال.

إلزام نادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها (33.750) ثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً نتيجة تأخر دخول لاعبي فريقه إلى أرض الملعب أمام الشباب مما تسبب في تأخر بدء المباراة دقيقة و21 ثانية.

إلزام نادي شباب بدفع غرامة مالية قدرها (15.000) خمسة عشر ألف ريال نتيجة تأخر دخول لاعبي فريقه إلى أرض الملعب أمام الأهلي لمدة دقيقة مما تسبب في تأخر بدء المباراة دقيقة و21 ثانية.

إلزام نادي الشباب بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال نتيجة قيام جمهوره بقذف عدد (6) عصي بلاستيكية باتجاه لاعبي الفريق المنافس، وذلك بعد نهاية المباراة أمام الأهلي.

إلزام لاعب فريق نادي الوحدة انسليمو داسيلفا بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال نتيجة دخوله إلى غرف تبديل الملابس واسمه غير مسجل في كشف المباراة الرسمي، وذلك بعد نهاية المباراة أمام الفيصلي.

01 يناير 2020 - 6 جمادى الأول 1441
09:21 PM

الانضباط تُغرم الهلال والأهلي والشباب والحزم.. ولاعب الوحدة  داسيلفا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,796

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ستة قرارات انضباطية على النحو التالي:

إلزام نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال نتيجة قيام جماهيره بقذف عدد (7) علب مياه تجاه الملعب، وذلك بعد نهاية المباراة أمام فريق الحزم.

إلزام نادي الحزم بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) عشرة آلاف ريال نتيجة قيام جماهيره بقذف عدد (2) علب مياه تجاه الملعب، وذلك بعد نهاية المباراة أمام الهلال.

إلزام نادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها (33.750) ثلاثة وثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً نتيجة تأخر دخول لاعبي فريقه إلى أرض الملعب أمام الشباب مما تسبب في تأخر بدء المباراة دقيقة و21 ثانية.

إلزام نادي شباب بدفع غرامة مالية قدرها (15.000) خمسة عشر ألف ريال نتيجة تأخر دخول لاعبي فريقه إلى أرض الملعب أمام الأهلي لمدة دقيقة مما تسبب في تأخر بدء المباراة دقيقة و21 ثانية.

إلزام نادي الشباب بدفع غرامة مالية قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال نتيجة قيام جمهوره بقذف عدد (6) عصي بلاستيكية باتجاه لاعبي الفريق المنافس، وذلك بعد نهاية المباراة أمام الأهلي.

إلزام لاعب فريق نادي الوحدة انسليمو داسيلفا بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال نتيجة دخوله إلى غرف تبديل الملابس واسمه غير مسجل في كشف المباراة الرسمي، وذلك بعد نهاية المباراة أمام الفيصلي.

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