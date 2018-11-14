النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بصاحب منشأة تُعدّ عطوراً ومستحضرات تجميل مغشوشة بمعمل غير مرخص في الأحساء

بعد هزائمهم المتلاحقة.. الحوثيون يستهدفون ميناء الحديدة بصاروخ باليستي

سقط في البحر.. ورصدته منظومة الدفاع الجوي للتحالف

رصدت منظومة الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية، اليوم (الأربعاء)، سقوط صاروخ باليستي في البحر، أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه ميناء مدينة الحديدة غربي البلاد.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، أطلقت ميليشيا الحوثي الصاروخ من مديرية الصليف مستهدفة ميناء الحديدة، وذلك عقب هزائمها المتلاحقة داخل المدينة الواقعة غربي اليمن، وفقدانها السيطرة على مواقع مهمة.

ويأتي قصف الانقلابيين العشوائي للمنشآت الحيوية داخل الحديدة، بعد سقوط أعداد كبيرة من عناصرها في جبهة الساحل الغربي ما بين قتيل وأسير على يد قوات الجيش الوطني، بدعم من التحالف.


ويؤكد استهداف ميليشيا الحوثي الإجرامية للمنشآت المدنية بالصواريخ الباليستية، استمرار الدعم الإيراني للميليشيا وتهريب الأسلحة لها، بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي ينص على حظر توريد الأسلحة للميليشيا الانقلابية؛ وهو ما يؤكد للمجتمع الدولي الانتهاكات الإيرانية في اليمن، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بعد هزائمهم المتلاحقة.. الحوثيون يستهدفون ميناء الحديدة بصاروخ باليستي
سبق

رصدت منظومة الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية، اليوم (الأربعاء)، سقوط صاروخ باليستي في البحر، أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه ميناء مدينة الحديدة غربي البلاد.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، أطلقت ميليشيا الحوثي الصاروخ من مديرية الصليف مستهدفة ميناء الحديدة، وذلك عقب هزائمها المتلاحقة داخل المدينة الواقعة غربي اليمن، وفقدانها السيطرة على مواقع مهمة.

ويأتي قصف الانقلابيين العشوائي للمنشآت الحيوية داخل الحديدة، بعد سقوط أعداد كبيرة من عناصرها في جبهة الساحل الغربي ما بين قتيل وأسير على يد قوات الجيش الوطني، بدعم من التحالف.


ويؤكد استهداف ميليشيا الحوثي الإجرامية للمنشآت المدنية بالصواريخ الباليستية، استمرار الدعم الإيراني للميليشيا وتهريب الأسلحة لها، بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي ينص على حظر توريد الأسلحة للميليشيا الانقلابية؛ وهو ما يؤكد للمجتمع الدولي الانتهاكات الإيرانية في اليمن، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
10:52 PM

بعد هزائمهم المتلاحقة.. الحوثيون يستهدفون ميناء الحديدة بصاروخ باليستي

سقط في البحر.. ورصدته منظومة الدفاع الجوي للتحالف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
9,862

رصدت منظومة الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية، اليوم (الأربعاء)، سقوط صاروخ باليستي في البحر، أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه ميناء مدينة الحديدة غربي البلاد.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، أطلقت ميليشيا الحوثي الصاروخ من مديرية الصليف مستهدفة ميناء الحديدة، وذلك عقب هزائمها المتلاحقة داخل المدينة الواقعة غربي اليمن، وفقدانها السيطرة على مواقع مهمة.

ويأتي قصف الانقلابيين العشوائي للمنشآت الحيوية داخل الحديدة، بعد سقوط أعداد كبيرة من عناصرها في جبهة الساحل الغربي ما بين قتيل وأسير على يد قوات الجيش الوطني، بدعم من التحالف.


ويؤكد استهداف ميليشيا الحوثي الإجرامية للمنشآت المدنية بالصواريخ الباليستية، استمرار الدعم الإيراني للميليشيا وتهريب الأسلحة لها، بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي ينص على حظر توريد الأسلحة للميليشيا الانقلابية؛ وهو ما يؤكد للمجتمع الدولي الانتهاكات الإيرانية في اليمن، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,544
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,831
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,391
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,418

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة