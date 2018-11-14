بعد هزائمهم المتلاحقة.. الحوثيون يستهدفون ميناء الحديدة بصاروخ باليستي

سقط في البحر.. ورصدته منظومة الدفاع الجوي للتحالف

رصدت منظومة الدفاع الجوي لتحالف دعم الشرعية، اليوم (الأربعاء)، سقوط صاروخ باليستي في البحر، أطلقته ميليشيا الحوثي الانقلابية باتجاه ميناء مدينة الحديدة غربي البلاد.



وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، أطلقت ميليشيا الحوثي الصاروخ من مديرية الصليف مستهدفة ميناء الحديدة، وذلك عقب هزائمها المتلاحقة داخل المدينة الواقعة غربي اليمن، وفقدانها السيطرة على مواقع مهمة.

ويأتي قصف الانقلابيين العشوائي للمنشآت الحيوية داخل الحديدة، بعد سقوط أعداد كبيرة من عناصرها في جبهة الساحل الغربي ما بين قتيل وأسير على يد قوات الجيش الوطني، بدعم من التحالف.



ويؤكد استهداف ميليشيا الحوثي الإجرامية للمنشآت المدنية بالصواريخ الباليستية، استمرار الدعم الإيراني للميليشيا وتهريب الأسلحة لها، بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي ينص على حظر توريد الأسلحة للميليشيا الانقلابية؛ وهو ما يؤكد للمجتمع الدولي الانتهاكات الإيرانية في اليمن، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

