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"الجوكر".. فيروس خطير يمكنه اقتحام الهواتف الذكية عبر 8 تطبيقات

بإمكانه السيطرة على الهاتف من خلال الرسائل النصية وتهديد المستخدم

حذرت الشرطة البلجيكية مستخدمي الهواتف الذكية من 8 تطبيقات شائعة، اخترقها فيروس خطير، بإمكانه الوصول لمعلومات المستخدم الخاصة والسيطرة على هاتفه، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، ووفقًا لصحيفة "ميرور"، ينتشر فيروس "الجوكر" الضار جدًا، داخل عدة تطبيقات، وبإمكانه السيطرة على الهاتف من خلال الرسائل النصية، مما يعرض الكثيرين لخطر حقيقي.

وحذفت "غوغل" التطبيقات المتأثرة "بالجوكر" من متجرها الإلكتروني، كما حظرت "أبل" التطبيقات على أجهزتها، لكن بعض الأشخاص يمتلكون التطبيقات على أجهزتهم، وخصوصًا على أنظمة أندرويد، قبل أن يتم حذفها، مما يعني أن الخطر يهددهم ما لم يحذفوا التطبيقات.

وظهر فيروس الجوكر الضار أول مرة عام 2019، وهو قادر على إحداث فوضى في الهواتف التي يصيبها، بما في ذلك تثبيت برامج التجسس المخفية، وخداع المستخدمين ببرامج الاتصال التي تتبع اشتراكًا شهريًا.

ووفقًا للباحثين في شركة "كويك هيل سيكيوريتي لاب" للأمن السيبراني، يمكن لفيروس الجوكر الوصول إلى الرسائل النصية وجهات الاتصال والكثير من المعلومات الشخصية الأخرى على الهواتف.

ووفقًا للسلطات في بلجيكا "تم رصد هذه البرامج الضارة في 8 تطبيقات من متجر غوغل، وعلى الرغم من حذفها من على المتجر، إذا كنت قد قمت بالفعل بتنزيلها في السابق، فقم بإزالته في أسرع وقت ممكن".

هذه التطبيقات هي: "أوكزيليري ميسج" و"إيليمنت سكانر" و"فاست ماجيك إس أم إس" و"فري كام سكانر" و"غو مسجز" و"سوبر مسج" و"غريت إس أم إس" و"ترافيل وولبيبر".

وتنصح السلطات بتنزيل التطبيقات فقط من مصادر موثوقة مثل متجر غوغل الإلكتروني، وعدم النقر على الروابط الغريبة الواردة من خلال الرسائل أو أي منصات وسائط اجتماعية أخرى.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"الجوكر".. فيروس خطير يمكنه اقتحام الهواتف الذكية عبر 8 تطبيقات
سبق

حذرت الشرطة البلجيكية مستخدمي الهواتف الذكية من 8 تطبيقات شائعة، اخترقها فيروس خطير، بإمكانه الوصول لمعلومات المستخدم الخاصة والسيطرة على هاتفه، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، ووفقًا لصحيفة "ميرور"، ينتشر فيروس "الجوكر" الضار جدًا، داخل عدة تطبيقات، وبإمكانه السيطرة على الهاتف من خلال الرسائل النصية، مما يعرض الكثيرين لخطر حقيقي.

وحذفت "غوغل" التطبيقات المتأثرة "بالجوكر" من متجرها الإلكتروني، كما حظرت "أبل" التطبيقات على أجهزتها، لكن بعض الأشخاص يمتلكون التطبيقات على أجهزتهم، وخصوصًا على أنظمة أندرويد، قبل أن يتم حذفها، مما يعني أن الخطر يهددهم ما لم يحذفوا التطبيقات.

وظهر فيروس الجوكر الضار أول مرة عام 2019، وهو قادر على إحداث فوضى في الهواتف التي يصيبها، بما في ذلك تثبيت برامج التجسس المخفية، وخداع المستخدمين ببرامج الاتصال التي تتبع اشتراكًا شهريًا.

ووفقًا للباحثين في شركة "كويك هيل سيكيوريتي لاب" للأمن السيبراني، يمكن لفيروس الجوكر الوصول إلى الرسائل النصية وجهات الاتصال والكثير من المعلومات الشخصية الأخرى على الهواتف.

ووفقًا للسلطات في بلجيكا "تم رصد هذه البرامج الضارة في 8 تطبيقات من متجر غوغل، وعلى الرغم من حذفها من على المتجر، إذا كنت قد قمت بالفعل بتنزيلها في السابق، فقم بإزالته في أسرع وقت ممكن".

هذه التطبيقات هي: "أوكزيليري ميسج" و"إيليمنت سكانر" و"فاست ماجيك إس أم إس" و"فري كام سكانر" و"غو مسجز" و"سوبر مسج" و"غريت إس أم إس" و"ترافيل وولبيبر".

وتنصح السلطات بتنزيل التطبيقات فقط من مصادر موثوقة مثل متجر غوغل الإلكتروني، وعدم النقر على الروابط الغريبة الواردة من خلال الرسائل أو أي منصات وسائط اجتماعية أخرى.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
11:27 PM

"الجوكر".. فيروس خطير يمكنه اقتحام الهواتف الذكية عبر 8 تطبيقات

بإمكانه السيطرة على الهاتف من خلال الرسائل النصية وتهديد المستخدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت الشرطة البلجيكية مستخدمي الهواتف الذكية من 8 تطبيقات شائعة، اخترقها فيروس خطير، بإمكانه الوصول لمعلومات المستخدم الخاصة والسيطرة على هاتفه، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، ووفقًا لصحيفة "ميرور"، ينتشر فيروس "الجوكر" الضار جدًا، داخل عدة تطبيقات، وبإمكانه السيطرة على الهاتف من خلال الرسائل النصية، مما يعرض الكثيرين لخطر حقيقي.

وحذفت "غوغل" التطبيقات المتأثرة "بالجوكر" من متجرها الإلكتروني، كما حظرت "أبل" التطبيقات على أجهزتها، لكن بعض الأشخاص يمتلكون التطبيقات على أجهزتهم، وخصوصًا على أنظمة أندرويد، قبل أن يتم حذفها، مما يعني أن الخطر يهددهم ما لم يحذفوا التطبيقات.

وظهر فيروس الجوكر الضار أول مرة عام 2019، وهو قادر على إحداث فوضى في الهواتف التي يصيبها، بما في ذلك تثبيت برامج التجسس المخفية، وخداع المستخدمين ببرامج الاتصال التي تتبع اشتراكًا شهريًا.

ووفقًا للباحثين في شركة "كويك هيل سيكيوريتي لاب" للأمن السيبراني، يمكن لفيروس الجوكر الوصول إلى الرسائل النصية وجهات الاتصال والكثير من المعلومات الشخصية الأخرى على الهواتف.

ووفقًا للسلطات في بلجيكا "تم رصد هذه البرامج الضارة في 8 تطبيقات من متجر غوغل، وعلى الرغم من حذفها من على المتجر، إذا كنت قد قمت بالفعل بتنزيلها في السابق، فقم بإزالته في أسرع وقت ممكن".

هذه التطبيقات هي: "أوكزيليري ميسج" و"إيليمنت سكانر" و"فاست ماجيك إس أم إس" و"فري كام سكانر" و"غو مسجز" و"سوبر مسج" و"غريت إس أم إس" و"ترافيل وولبيبر".

وتنصح السلطات بتنزيل التطبيقات فقط من مصادر موثوقة مثل متجر غوغل الإلكتروني، وعدم النقر على الروابط الغريبة الواردة من خلال الرسائل أو أي منصات وسائط اجتماعية أخرى.

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