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"ثامر الصالح" مشرفاً عاماً على مشروع تطوع الخبراء "جدير"

يُثري القطاع التنموي غير الربحي بالاستشارات المتخصصة المجانية

أعلنت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي"، عن تكليف المستشار الأسري ثامر بن عبدالله الصالح مشرفاً عاماً على مشروع "جدير تطوع الخبراء”، والذي يهدف إلى إثراء القطاع التنموي “غير الربحي” بتقديم الاستشارات المتخصصة المجانية على أيدي خبراء متخصصين.

ويعد “الصالح” من الكفاءات الأسرية والاجتماعية، حيث إنه عضو مجلس الإدارة في جمعية “تنامي”، وعضو في العديد من مراكز الاستشارات الأسرية مثل مركز هدوء للاستشارات الأسرية وغيرها، وقد قدم الكثير من الدورات التدريبية والاستشارات الاجتماعية وعضو عدد من الجهات المتخصصة، إضافة لكونه مدرباً معتمداً.


ويُمكّن مشروع “تطوع الخبراء” عبر تطبيق “جدير” إلى تقديم الاستشارات المجانية التي يقدمها خبراء من القطاع العام والخاص عبر المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمؤسسات والشركات، حيث يمكن للجمعية الأهلية والخيرية والتعاونية الدخول على التطبيق والحصول على الاستشارة اللازمة من الخبير المتواجد مباشرة، وعبر عدة وسائط منها الرسائل النصية وغرف الدردشة والتواصل عبر البريد والهاتف وغيرها.

وتحصل الجمعية من التطبيق الذي ترعاه مؤسسة السبيعي الخيرية على استشارات متنوعة على أيدي الخبراء في عدة مسارات منها: الإدارة والحوكمة، الاستشارات المالية، الاستشارات القانونية، الإعلام والاتصال المؤسسي، التطوع وغيرها، فيما يحصل الخبير على استثمار خبرته في المسؤولية الاجتماعية والنفع العام إضافة إلى شهادة معتمدة من منصة العمل التطوعي.

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"ثامر الصالح" مشرفاً عاماً على مشروع تطوع الخبراء "جدير"
سبق

أعلنت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي"، عن تكليف المستشار الأسري ثامر بن عبدالله الصالح مشرفاً عاماً على مشروع "جدير تطوع الخبراء”، والذي يهدف إلى إثراء القطاع التنموي “غير الربحي” بتقديم الاستشارات المتخصصة المجانية على أيدي خبراء متخصصين.

ويعد “الصالح” من الكفاءات الأسرية والاجتماعية، حيث إنه عضو مجلس الإدارة في جمعية “تنامي”، وعضو في العديد من مراكز الاستشارات الأسرية مثل مركز هدوء للاستشارات الأسرية وغيرها، وقد قدم الكثير من الدورات التدريبية والاستشارات الاجتماعية وعضو عدد من الجهات المتخصصة، إضافة لكونه مدرباً معتمداً.


ويُمكّن مشروع “تطوع الخبراء” عبر تطبيق “جدير” إلى تقديم الاستشارات المجانية التي يقدمها خبراء من القطاع العام والخاص عبر المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمؤسسات والشركات، حيث يمكن للجمعية الأهلية والخيرية والتعاونية الدخول على التطبيق والحصول على الاستشارة اللازمة من الخبير المتواجد مباشرة، وعبر عدة وسائط منها الرسائل النصية وغرف الدردشة والتواصل عبر البريد والهاتف وغيرها.

وتحصل الجمعية من التطبيق الذي ترعاه مؤسسة السبيعي الخيرية على استشارات متنوعة على أيدي الخبراء في عدة مسارات منها: الإدارة والحوكمة، الاستشارات المالية، الاستشارات القانونية، الإعلام والاتصال المؤسسي، التطوع وغيرها، فيما يحصل الخبير على استثمار خبرته في المسؤولية الاجتماعية والنفع العام إضافة إلى شهادة معتمدة من منصة العمل التطوعي.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
11:50 PM

"ثامر الصالح" مشرفاً عاماً على مشروع تطوع الخبراء "جدير"

يُثري القطاع التنموي غير الربحي بالاستشارات المتخصصة المجانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي"، عن تكليف المستشار الأسري ثامر بن عبدالله الصالح مشرفاً عاماً على مشروع "جدير تطوع الخبراء”، والذي يهدف إلى إثراء القطاع التنموي “غير الربحي” بتقديم الاستشارات المتخصصة المجانية على أيدي خبراء متخصصين.

ويعد “الصالح” من الكفاءات الأسرية والاجتماعية، حيث إنه عضو مجلس الإدارة في جمعية “تنامي”، وعضو في العديد من مراكز الاستشارات الأسرية مثل مركز هدوء للاستشارات الأسرية وغيرها، وقد قدم الكثير من الدورات التدريبية والاستشارات الاجتماعية وعضو عدد من الجهات المتخصصة، إضافة لكونه مدرباً معتمداً.


ويُمكّن مشروع “تطوع الخبراء” عبر تطبيق “جدير” إلى تقديم الاستشارات المجانية التي يقدمها خبراء من القطاع العام والخاص عبر المسؤولية الاجتماعية للأفراد والمؤسسات والشركات، حيث يمكن للجمعية الأهلية والخيرية والتعاونية الدخول على التطبيق والحصول على الاستشارة اللازمة من الخبير المتواجد مباشرة، وعبر عدة وسائط منها الرسائل النصية وغرف الدردشة والتواصل عبر البريد والهاتف وغيرها.

وتحصل الجمعية من التطبيق الذي ترعاه مؤسسة السبيعي الخيرية على استشارات متنوعة على أيدي الخبراء في عدة مسارات منها: الإدارة والحوكمة، الاستشارات المالية، الاستشارات القانونية، الإعلام والاتصال المؤسسي، التطوع وغيرها، فيما يحصل الخبير على استثمار خبرته في المسؤولية الاجتماعية والنفع العام إضافة إلى شهادة معتمدة من منصة العمل التطوعي.

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