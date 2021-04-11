النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمين  تبوك لمنفذي مشاريع الأمانة: ضاعفوا الجهود لإنهاء المشاريع بوقتها وبجودة عالية

وقف على المشاريع البلدية التي تنفذها الأمانة بمدينة تبوك

أكد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، على الشركات المنفذة لمشاريع الأمانة الجاري تنفيذها حاليًّا بمدينة تبوك على ضرورة مضاعفة الجهود لإنهاء المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة تطبيق جميع معايير الجودة في التنفيذ.

جاء ذلك أثناء جولة تفقدية قام بها على المشاريع؛ حيث اطلع خلال الجولة على سير العمل في مشروع استكمال نفق طريق الملك عبدالله مع تقاطع طريق الملك فهد، ومشروع استكمال نفق طريق الملك خالد مع تقاطع طريق الملك فهد.

وأكد أمين تبوك أن هذه المشاريع ستنعكس بشكل إيجابي على خارطة التنمية في المنطقة، وأن هناك العديد من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بالمنطقة.

إلى هذا اطلع "آل محفوظ" على ما تم تنفيذه في مشروعي إنشاء بلدية الشمال وبلدية الجنوب، وعلى سير العمل في الحديقة المركزية التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 75%، وتقع في الجزء الجنوبي من مدينة تبوك، على مساحة تتجاوز المليوني متر مربع.

قدم آل محفوظ شكره لأمير المنطقة على الحث الدائم لتنفيذ المشاريع وفق الخطط والجداول الزمنية المحددة لها، منوهًا في الوقت ذاته إلى دعم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وحرصه على هذه الزيارات الميدانية والوقوف على احتياجات المنطقة لتلبيتها وتذليل كافة العوائق التي تواجه الأمانة في تنمية كافة المرافق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمين  تبوك لمنفذي مشاريع الأمانة: ضاعفوا الجهود لإنهاء المشاريع بوقتها وبجودة عالية
سبق

أكد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، على الشركات المنفذة لمشاريع الأمانة الجاري تنفيذها حاليًّا بمدينة تبوك على ضرورة مضاعفة الجهود لإنهاء المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة تطبيق جميع معايير الجودة في التنفيذ.

جاء ذلك أثناء جولة تفقدية قام بها على المشاريع؛ حيث اطلع خلال الجولة على سير العمل في مشروع استكمال نفق طريق الملك عبدالله مع تقاطع طريق الملك فهد، ومشروع استكمال نفق طريق الملك خالد مع تقاطع طريق الملك فهد.

وأكد أمين تبوك أن هذه المشاريع ستنعكس بشكل إيجابي على خارطة التنمية في المنطقة، وأن هناك العديد من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بالمنطقة.

إلى هذا اطلع "آل محفوظ" على ما تم تنفيذه في مشروعي إنشاء بلدية الشمال وبلدية الجنوب، وعلى سير العمل في الحديقة المركزية التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 75%، وتقع في الجزء الجنوبي من مدينة تبوك، على مساحة تتجاوز المليوني متر مربع.

قدم آل محفوظ شكره لأمير المنطقة على الحث الدائم لتنفيذ المشاريع وفق الخطط والجداول الزمنية المحددة لها، منوهًا في الوقت ذاته إلى دعم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وحرصه على هذه الزيارات الميدانية والوقوف على احتياجات المنطقة لتلبيتها وتذليل كافة العوائق التي تواجه الأمانة في تنمية كافة المرافق.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
04:32 PM

أمين  تبوك لمنفذي مشاريع الأمانة: ضاعفوا الجهود لإنهاء المشاريع بوقتها وبجودة عالية

وقف على المشاريع البلدية التي تنفذها الأمانة بمدينة تبوك

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
254

أكد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ، على الشركات المنفذة لمشاريع الأمانة الجاري تنفيذها حاليًّا بمدينة تبوك على ضرورة مضاعفة الجهود لإنهاء المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة تطبيق جميع معايير الجودة في التنفيذ.

جاء ذلك أثناء جولة تفقدية قام بها على المشاريع؛ حيث اطلع خلال الجولة على سير العمل في مشروع استكمال نفق طريق الملك عبدالله مع تقاطع طريق الملك فهد، ومشروع استكمال نفق طريق الملك خالد مع تقاطع طريق الملك فهد.

وأكد أمين تبوك أن هذه المشاريع ستنعكس بشكل إيجابي على خارطة التنمية في المنطقة، وأن هناك العديد من المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بالمنطقة.

إلى هذا اطلع "آل محفوظ" على ما تم تنفيذه في مشروعي إنشاء بلدية الشمال وبلدية الجنوب، وعلى سير العمل في الحديقة المركزية التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 75%، وتقع في الجزء الجنوبي من مدينة تبوك، على مساحة تتجاوز المليوني متر مربع.

قدم آل محفوظ شكره لأمير المنطقة على الحث الدائم لتنفيذ المشاريع وفق الخطط والجداول الزمنية المحددة لها، منوهًا في الوقت ذاته إلى دعم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وحرصه على هذه الزيارات الميدانية والوقوف على احتياجات المنطقة لتلبيتها وتذليل كافة العوائق التي تواجه الأمانة في تنمية كافة المرافق.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,045
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,988
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,217
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,320

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري
مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

مـا ضيَّعـنا إلا الشلليـة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة