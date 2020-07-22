وبيّن "فورار" أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا وصل إلى 337 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 16.983 حالة.

وأضاف أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 1.111 حالة وفاة.

وأوضح الناطق باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 24.862 إصابة.

سجلت الجزائر اليوم (الأربعاء)، 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة.

"كورونا" يصيب 594 جزائريًا .. ويودي بحياة 11 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-07-22 سجلت الجزائر اليوم (الأربعاء)، 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة. وأوضح الناطق باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 24.862 إصابة. وأضاف أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 1.111 حالة وفاة. وبيّن "فورار" أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا وصل إلى 337 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 16.983 حالة.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441 09:03 PM

"كورونا" يصيب 594 جزائريًا .. ويودي بحياة 11 عدد الوفيات يرتفع إلى 1.111





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سجلت الجزائر اليوم (الأربعاء)، 594 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة.

وأوضح الناطق باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا جمال فورار، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 24.862 إصابة.

وأضاف أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 1.111 حالة وفاة.

وبيّن "فورار" أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا وصل إلى 337 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 16.983 حالة.