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ولي عهد أبوظبي يبحث مع الرئيس الفرنسي المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

أكد حرصهما المشترك على تعزيز مختلف جوانب الشراكة الإستراتيجية

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور الإمارات حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على تعزيز مختلف جوانب الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى توافق الرؤى بشأن أهمية دعم الحلول والمبادرات السلمية التي تهدف إلى ترسيخ أركان الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية.

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ولي عهد أبوظبي يبحث مع الرئيس الفرنسي المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية
سبق

التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور الإمارات حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على تعزيز مختلف جوانب الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى توافق الرؤى بشأن أهمية دعم الحلول والمبادرات السلمية التي تهدف إلى ترسيخ أركان الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
04:59 PM

ولي عهد أبوظبي يبحث مع الرئيس الفرنسي المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

أكد حرصهما المشترك على تعزيز مختلف جوانب الشراكة الإستراتيجية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يزور الإمارات حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على تعزيز مختلف جوانب الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، إضافة إلى توافق الرؤى بشأن أهمية دعم الحلول والمبادرات السلمية التي تهدف إلى ترسيخ أركان الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية.

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