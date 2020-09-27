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الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر مادية وبشرية فادحة في "الجوف"

58 عنصرًا من الميليشيا قضوا خلال الِـ 24 ساعة الماضية بمأرب وشبوة

أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم الاثنين، إن قوات الجيش الوطني كبدت الحوثيين خسائر بشرية ومادية في "إغارة ناجحة" شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، حسب العربية نت.

وذكر المركز عبر تويتر أن الإغارة نفذت على عددٍ من المواقع التي تتمركز فيها عناصر الحوثيين في المدينة.

وأفاد مصدر عسكري في الجيش اليمني في وقت سابق اليوم، بأن 58 عنصرًا من الميليشيات قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في مواجهات وغارات جوية في محافظتي مأرب وشبوة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر مادية وبشرية فادحة في "الجوف"
سبق

أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم الاثنين، إن قوات الجيش الوطني كبدت الحوثيين خسائر بشرية ومادية في "إغارة ناجحة" شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، حسب العربية نت.

وذكر المركز عبر تويتر أن الإغارة نفذت على عددٍ من المواقع التي تتمركز فيها عناصر الحوثيين في المدينة.

وأفاد مصدر عسكري في الجيش اليمني في وقت سابق اليوم، بأن 58 عنصرًا من الميليشيات قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في مواجهات وغارات جوية في محافظتي مأرب وشبوة.

27 سبتمبر 2021 - 20 صفر 1443
11:30 PM

الجيش اليمني يكبد الحوثيين خسائر مادية وبشرية فادحة في "الجوف"

58 عنصرًا من الميليشيا قضوا خلال الِـ 24 ساعة الماضية بمأرب وشبوة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم الاثنين، إن قوات الجيش الوطني كبدت الحوثيين خسائر بشرية ومادية في "إغارة ناجحة" شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، حسب العربية نت.

وذكر المركز عبر تويتر أن الإغارة نفذت على عددٍ من المواقع التي تتمركز فيها عناصر الحوثيين في المدينة.

وأفاد مصدر عسكري في الجيش اليمني في وقت سابق اليوم، بأن 58 عنصرًا من الميليشيات قضوا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في مواجهات وغارات جوية في محافظتي مأرب وشبوة.

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