بعروض راقية.. جناح السعودية في "إكسبو 2020 دبي" يُبهر زوَّاره

طافت شوارع المعرض الدولي وسط تفاعُل الجمهور بمناسبة اليوم السعودي

تزيَّنت أروقة جناح السعودية في معرض "إكسبو 2020 دبي" بمجموعة متميزة من الأنشطة والعروض الثقافية المتنوعة في إطار احتفالية "اليوم السعودي".



وبدأت العروض بالمسيرة الثقافية التي استمرت نحو نصف ساعة، طافت شوارع المعرض الدولي، وقدمتها مجموعة من الخيالة والفرسان الذين حملوا أعلام السعودية، وسط تفاعل الجمهور مع ما تضمنته من فقرات فنية وإيقاعات موسيقية، إلى جانب استعراض خاص للموسيقى العسكرية السعودية، ومجموعة الكشافة، وأفراد المشاة بأزيائهم التقليدية، التي تمثل مناطق السعودية كافة، وتعكس التمازج الثقافي السعودي.



وتابع جمهور معرض "إكسبو 2020 دبي" عروض الساحة الخارجية للجناح، التي تنوعت ما بين عروض الفلكلور السعودي التي تماهت بشكل مبتكر مع أحدث التقنيات الحديثة، إضافة إلى العروض الضوئية والبصرية في الساحة الخارجية لجناح السعودية في المعرض الدولي.



وجاءت تجربة قاعة السينما التي تُعد الأولى على مستوى الأجنحة المشاركة في "إكسبو 2020 دبي"، سواء من الناحية التقنية، أو من ناحية القدرة على استيعاب الحشود المتوالية على اكتشاف المكان، والاطلاع على مضمون الفيلمَيْن السينمائيَّيْن. ومثل فيلم "مملكة الفرص" قصة جديدة ذات قيمة إبداعية ومعنوية وإنسانية، يمكن روايتها للعالم، حاملاً بين طياته أفكارًا فريدة ومضامين هادفة، سعى صناع العمل إلى إيصالها للجمهور بحرفية واضحة، تستند في الكثير من مفرداتها وتفاصيلها الفنية إلى إيقاع الصناعة السينمائية العالمية، مع تسليط الضوء على منطقة "العلا" التي تُعد تحفة تاريخية.. في الوقت الذي سلط فيه الفيلم السينمائي الخاص بمناسبة اليوم السعودي الضوء على ما وصلت له السعودية من نمو ونهضة في المجالات كافة تحت مظلة رؤية السعودية 2030.



وعلى مدار اليوم استقبلت حديقة "الفرسان" مجموعة الفعاليات السعودية التي أُقيمت في فترة ما بعد الظهر، بداية من ركن التصوير التفاعلي، والاستمتاع بتجربة التصوير عبر تقنية 360 درجة. كما تابع جمهور "الحديقة السعودية" فعالية "العربة المتجولة" تعزيزًا لفكرة الاستدامة في أذهان الصغار، كذلك الحال بالنسبة للركن الخاص بحياكة "السدو" التي قدمت للجميع تجربة عائلية لتعلم حرفة حياكة "السدو"، إلى جانب تجربة الاطلاع على صناعة "أطواق الورد" التي يتميز بها رجال الطيب من عسير. فيما تزينت سماء معرض "إكسبو 2020 دبي" لأكثر من 40 دقيقة بألوان العلم السعودي، من خلال استعراض جوي مبهر، قدمته فرقة "الصقور الخضر" السعودية.



وأقام جناح السعودية في حديقة "الفرسان" عرضًا للأزياء التقليدية السعودية، حمل تواقيع مجموعة من المصممات السعوديات اللاتي برعن في تقديم الأزياء السعودية التقليدية بلمسات عصرية مميزة.