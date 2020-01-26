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الجيش اليمني: الحوثيون يروجون لانتصارات وهمية في جبهة نهم

"عزيز" أكد تكبد الميليشيا خسائر فادحة في المعركة

أكد قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز اليوم (الأحد)، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، تخدع الناس بانتصاراته الوهمية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وشدد "عزيز" خلال زيارة ميدانية برفقة عدد من القيادات العسكرية والقبلية للاطلاع على سير العمليات القتالية في جبهة نهم، على أن مزاعم ميليشيا الحوثي لن تثني قوات الجيش الوطني اليمني عن استكمال التحرير وتحقيق النصر ودحر التمرد الحوثي، وفقاً لـ"سبتمبر نت".

وبين أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف تخوض معارك ضارية ضد الميليشيا الانقلابية في جبهة نهم.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر فادحة خلال المعركة الدائرة في نهم.

ودعا قائد العمليات المشتركة أبناء الشعب اليمني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيات الحوثي إلى تجنيب أبنائهم وعدم الزج بهم في محرقة الموت في صفوف المليشيات التي لا تراعي حرمة دماء اليمنيين.

اليمن قائد العمليات المشتركة صغير بن عزيز مليشيا الحوثي إيران جبهة نهم

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني: الحوثيون يروجون لانتصارات وهمية في جبهة نهم
سبق

أكد قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز اليوم (الأحد)، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، تخدع الناس بانتصاراته الوهمية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وشدد "عزيز" خلال زيارة ميدانية برفقة عدد من القيادات العسكرية والقبلية للاطلاع على سير العمليات القتالية في جبهة نهم، على أن مزاعم ميليشيا الحوثي لن تثني قوات الجيش الوطني اليمني عن استكمال التحرير وتحقيق النصر ودحر التمرد الحوثي، وفقاً لـ"سبتمبر نت".

وبين أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف تخوض معارك ضارية ضد الميليشيا الانقلابية في جبهة نهم.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر فادحة خلال المعركة الدائرة في نهم.

ودعا قائد العمليات المشتركة أبناء الشعب اليمني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيات الحوثي إلى تجنيب أبنائهم وعدم الزج بهم في محرقة الموت في صفوف المليشيات التي لا تراعي حرمة دماء اليمنيين.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
10:06 PM

الجيش اليمني: الحوثيون يروجون لانتصارات وهمية في جبهة نهم

"عزيز" أكد تكبد الميليشيا خسائر فادحة في المعركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد قائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز اليوم (الأحد)، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، تخدع الناس بانتصاراته الوهمية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وشدد "عزيز" خلال زيارة ميدانية برفقة عدد من القيادات العسكرية والقبلية للاطلاع على سير العمليات القتالية في جبهة نهم، على أن مزاعم ميليشيا الحوثي لن تثني قوات الجيش الوطني اليمني عن استكمال التحرير وتحقيق النصر ودحر التمرد الحوثي، وفقاً لـ"سبتمبر نت".

وبين أن قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات التحالف تخوض معارك ضارية ضد الميليشيا الانقلابية في جبهة نهم.

وأضاف أن ميليشيا الحوثي تكبدت خسائر فادحة خلال المعركة الدائرة في نهم.

ودعا قائد العمليات المشتركة أبناء الشعب اليمني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة مليشيات الحوثي إلى تجنيب أبنائهم وعدم الزج بهم في محرقة الموت في صفوف المليشيات التي لا تراعي حرمة دماء اليمنيين.

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