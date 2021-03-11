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"الغذاء والدواء": ضبط 75 ألف جهاز ومنتج طبي مخالف بالرياض

بالتعاون مع وزارة التجارة وشرطة وأمانة المنطقة

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة التجارة وشرطة وأمانة منطقة الرياض، موقعاً سكنياً في مدينة الرياض يُستخدم لتخزين أجهزة ومنتجات طبية مخالفة.

وأوضحت الهيئة أنه في إطار الحملات الأمينة المشتركة جرى ضبط أكثر من 75 ألف جهاز ومنتج طبي مقلّد ومنتهي الصلاحية، إضافة إلى منتجات مستخدمة ومجهولة المصدر تم التحذير منها مسبقاً، مشيرةً إلى أنه تم إتلاف الكميات المضبوطة كافة، وإغلاق الموقع المخالف من قبل أمانة المنطقة.

وحثت "الغذاء والدواء" جميع المستهلكين على التأكد من حصول الجهاز أو المنتج الطبي على ترخيص منها وذلك من خلال تطبيق "طمني" المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد"، أو عبر الرابط التالي: https://old.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/Authorized/Pages/Authorized-Medical.aspx.

ودعت إلى شراء المنتجات والأجهزة الطبية من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، والتأكد من وجود كتيب للإرشادات باللغة العربية.

يُذكر أن الهيئة تتلقى المخالفات على المنتجات الخاضعة لإشرافها، والبلاغات عن المشاكل والحوادث المتعلقة بالأجهزة والمنتجات الطبية عبر قنواتها في منصة "تيقظ" https://ade.sfda.gov.sa/، وتطبيق "طمني"، إضافة إلى مركز الاتصال الموحد 19999.

الهيئة العامة للغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء": ضبط 75 ألف جهاز ومنتج طبي مخالف بالرياض
سبق

أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة التجارة وشرطة وأمانة منطقة الرياض، موقعاً سكنياً في مدينة الرياض يُستخدم لتخزين أجهزة ومنتجات طبية مخالفة.

وأوضحت الهيئة أنه في إطار الحملات الأمينة المشتركة جرى ضبط أكثر من 75 ألف جهاز ومنتج طبي مقلّد ومنتهي الصلاحية، إضافة إلى منتجات مستخدمة ومجهولة المصدر تم التحذير منها مسبقاً، مشيرةً إلى أنه تم إتلاف الكميات المضبوطة كافة، وإغلاق الموقع المخالف من قبل أمانة المنطقة.

وحثت "الغذاء والدواء" جميع المستهلكين على التأكد من حصول الجهاز أو المنتج الطبي على ترخيص منها وذلك من خلال تطبيق "طمني" المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد"، أو عبر الرابط التالي: https://old.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/Authorized/Pages/Authorized-Medical.aspx.

ودعت إلى شراء المنتجات والأجهزة الطبية من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، والتأكد من وجود كتيب للإرشادات باللغة العربية.

يُذكر أن الهيئة تتلقى المخالفات على المنتجات الخاضعة لإشرافها، والبلاغات عن المشاكل والحوادث المتعلقة بالأجهزة والمنتجات الطبية عبر قنواتها في منصة "تيقظ" https://ade.sfda.gov.sa/، وتطبيق "طمني"، إضافة إلى مركز الاتصال الموحد 19999.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
01:36 PM

"الغذاء والدواء": ضبط 75 ألف جهاز ومنتج طبي مخالف بالرياض

بالتعاون مع وزارة التجارة وشرطة وأمانة المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتعاون مع وزارة التجارة وشرطة وأمانة منطقة الرياض، موقعاً سكنياً في مدينة الرياض يُستخدم لتخزين أجهزة ومنتجات طبية مخالفة.

وأوضحت الهيئة أنه في إطار الحملات الأمينة المشتركة جرى ضبط أكثر من 75 ألف جهاز ومنتج طبي مقلّد ومنتهي الصلاحية، إضافة إلى منتجات مستخدمة ومجهولة المصدر تم التحذير منها مسبقاً، مشيرةً إلى أنه تم إتلاف الكميات المضبوطة كافة، وإغلاق الموقع المخالف من قبل أمانة المنطقة.

وحثت "الغذاء والدواء" جميع المستهلكين على التأكد من حصول الجهاز أو المنتج الطبي على ترخيص منها وذلك من خلال تطبيق "طمني" المتاح على نظامي التشغيل "IOS" و"أندرويد"، أو عبر الرابط التالي: https://old.sfda.gov.sa/ar/medicaldevices/Authorized/Pages/Authorized-Medical.aspx.

ودعت إلى شراء المنتجات والأجهزة الطبية من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، والتأكد من وجود كتيب للإرشادات باللغة العربية.

يُذكر أن الهيئة تتلقى المخالفات على المنتجات الخاضعة لإشرافها، والبلاغات عن المشاكل والحوادث المتعلقة بالأجهزة والمنتجات الطبية عبر قنواتها في منصة "تيقظ" https://ade.sfda.gov.sa/، وتطبيق "طمني"، إضافة إلى مركز الاتصال الموحد 19999.

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